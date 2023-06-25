專訪｜譚玉瑛因失1物成城中熱話 罕談感情：我係唔稱職女朋友

撰文：鄭雅雯
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最新一集《摸杯底》嘉賓譚玉瑛（葉志明 攝）

01娛樂節目《摸杯底》邀請譚玉瑛（HELEN）擔任嘉賓。早前，一則失物認領的帖文在網上火速爆紅，皆因一張個人八達通上居然寫着譚玉瑛TAM YUK YING HELEN，加上卡主照片與藝人譚玉瑛一模一樣，令不少網民認為這正是她的失物。而在節目內，她也詳談了整件事件的來龍去脈，眾多香港觀眾和朋友對她的關注幫忙，令她深感窩心，大讚港人可愛。

譚玉瑛與主持人相談甚歡（葉志明 攝）

譚玉瑛將在今年11月迎來60歲生日，她坦言：「我而家嘅目標就係希望老當益壯，我覺得人最緊要係千祈唔好病，開開心心。我個人就比較簡單嘅，好慳㗎！」講到有關錢銀的話題，主持人林柏希好奇問道，是否靠兒童節目主持人身份賺到第一桶金，不過譚玉瑛就反問：「你話呢！我諗好少人因為做電視而有錢。」她更搞笑表示擔任兒童節目主持人32年來，居然要等到脫離這個身份，才迎來賺錢的黃金期：「因為啲Show係固定，嚟嚟去去都係嗰啲，但係你做唔同嘅節目，就會有唔同嘅收入。」

譚玉瑛認為自己不是一個太稱職的女朋友 （葉志明 攝）

講到感情狀況，譚玉瑛的自評是一個不太稱職的女朋友，因為心直口快的性格，平日也會直接說對方不是。同時，也缺乏小鳥依人和嬌柔的一面。而被問到在電視台的日子，有否遇到新的「誘惑」，阿譚風趣地現場演繹「如何強而有力拒絕異性追求」，更出爆出金句：「你欣賞我，我十分之欣賞你欣賞我，所以我唔會拖（耽誤）你！」

譚玉瑛表示自己窒人是激起彼此的「頭腦風暴」（葉志明 攝）

回顧三十二年的兒童節目，由《430穿梭機》、《閃電傳真機》、《至NET小人類》和《放學ICU》四個階段，譚玉瑛在節目內對每個階段都分享了一段趣事。講到後期《放學ICU》，她表示最難忘曾經鬧過一個女主持鬧到「喊著講」搞笑對白，因為當時覺得太激氣。主持人亦趁機提問，喜歡窒人的譚玉瑛，在過去幾十年的工作生涯中有冇被人鬧過？阿譚就表示冇。

01娛樂節目《摸杯底》
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