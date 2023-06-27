黑人舊愛大S曾說黑人當黑澀會美眉「後宮三千」　小S：不要臉

台灣藝人大牙（周宜霈）今日爆黑人（陳建州）11年前性騷擾自己，指兩人來港工作期間，對方不但殺入其酒店房從後環抱，並不停撩她跟自己發生關係，言辭非常露骨。即使大牙多番拒絕，黑人還是不心息，叫她親他嘴。

當年黑人是綜藝節目《我愛黑澀會》主持人，一個男主持對住幾十個青春可愛的美眉，不少人都好奇會否有其他美眉都曾被他性騷擾過，而從另一節目的舊片中，黑人舊愛大S（徐熙媛）就曾曝黑人當黑澀會「後宮三千」！

節目《我愛黑澀會》是以招募多位青少女參加節目演出，並以明星養成為目標，陳建州為節目主持人。（《我愛黑澀會》花絮）

黑人和大S早年拍過拖，有指黑人更是她的初戀，但兩人再見亦是朋友，多年後在內地綜藝重聚更熊抱對方。（節目截圖：我們是真正的朋友）

從其中一集《大小愛吃》所見，大S、小S曾訪問兩位當紅美眉丫頭（詹子晴）和鬼鬼（吳映潔），由於當年九位比較受歡迎的美眉曾以組合形式出道，外間稱她們為「九妞妞」，小S在節目中問到，鬼鬼跟黑人夫婦最熟，其他美眉會否不高興。丫頭就說：「其實不會，因為老大是一陣子一陣子，我懷疑他有喜新厭舊的那種。」大S就指著丫頭說：「因為你也有被寵過一陣子，對不對？一開始黑人是比較疼愛你。」丫頭就表示純粹是美眉多，所以黑人要一陣子關心一個，把愛發給大家。

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而小S就一臉不屑的問：「陳建州你要不要臉啊你？你以為你誰啊？」大S亦搖搖頭說：「後宮三千哪！」雖然兩姊妹跟黑人一向熟稔，這些相信是節目效果，但如今看來簡直耐人尋味。

黑人舊愛大S，在節目上搖搖頭指黑人當美眉是後宮三千。（《大小愛吃》截圖）

除此之外，早在2012年的《康熙來了》中，前黑澀會美眉貝童彤曾透露，黑人有「比較疼」的美眉，會私底下邀約美眉去看球賽，小S聽了馬上直呼：「讓女生感覺說他比較疼誰，這件事不覺得很噁嗎？」