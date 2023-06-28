李伊妍指控71歲廖峻性侵「從胸部一路摸到下體」露出生殖器求口交

台灣網紅音樂家李伊妍發文影射資深演員廖峻曾對自己性侵未遂，廖峻為自證清白，23日在兒子廖錦德陪同下，到當地警局報案表示將提告，而李伊妍在事發後關閉臉書，28日則出面開記者會，表示要還原事情真相，一開口就哽咽，表示不是要指控什麼，只是想把真相說出來。



李伊妍在發文中提到：「雖然這個人已經中風，但在大家眼裡是個好爸爸，也演好爸爸。」有人問她：「是廖某嗎？」她回：「你感應到囉。」不過在廖錦德發出和爸爸對話、否認此事後，李伊妍已刪文，私下也道歉，還說自己指控的人已「入獄去關」、「曾被火紋身」。廖峻在警局前受訪時，則提到自己只與李女見過兩次面，且對方都有媽媽陪同，廖峻還借了10幾萬（台幣）給她，幫助她們家度過難關。

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李伊妍曾私訊向廖峻道歉，卻又接受媒體訪問，自述曾被廖峻性侵未遂過程，她不否認廖峻曾借她錢、助她度過難關，第一次見面時也介紹她給戲劇製作人認識，還說要教她表演；但後來變調，第二次見面約她到公園上下其手，還親她的臉；第三次見面，廖峻更將她反鎖在小房間，從胸部一路摸到下體，她崩潰大哭，廖峻也沒停手，還露出生殖器，要求她撫摸、口交，她哭喊拒絕，廖峻則惱羞成怒，表示不會再幫她。

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對於李伊妍又出面，咬定就是廖峻對自己意圖不軌，廖錦德說：「她說的這一切也會變成證據，到時候大家對簿公堂。」、「她的說法前後反覆，我們沒什麼好回應的，之後大家上法庭講。」而廖峻剛開完刀，還在醫院休養、檢查中，廖錦德也發文向大家報平安，至於是否會告訴爸爸李伊妍的指控？他說：「不是很急的事情，再看看吧。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】