專訪｜陳健安親解《造星5》Foul人兩準則　淘汰阿澤關唔關王鋒事?

《全民造星V》10強今晚終於全部誕生，播出30多集以來觀眾都有不少聲音，有人認為導師太腍、盲撐組員唔肯鬧；有人認為評判唔識畀分；有人不滿個別參賽者，認為不值晉級等等。作為曾經做過《造星》評判的現屆紅組「蕾安多芬」導師陳健安（On仔），接受《香港01》專訪並解開多個謎團，到底他和陳蕾淘汰學員有何準則？淘汰阿澤是否因為他舉手投訴王鋒？最睇好又是哪位學員？



今屆四位導師，整體感覺都是偏溫柔、偏腍善，即使學員表現未如理想，仍然會聽到On仔或陳蕾跟他們說一些鼓勵、甚至被指是盲撐與圍爐的說話，這樣會否反而難令學員進步呢？On仔都思考過該用哪樣的方式去教導，深明觀眾在過往幾屆《造星》都最愛看花姐鬧人，「我都有反思過我係咪用呢個方法呢？我同陳蕾都有玩過，要講啲咩好一針見血嘅嘢，『你同我出去啦！』『你收皮啦！』『做咩呀你！』我自己講完都笑，我冇呢個氣勢，承載唔到花姐嘅對白。」

On仔笑言自己同陳蕾都曾經試過想學花姐鬧人，但結果是毫無霸氣，自然講完都想笑。（梁碧玲攝）

安仔都遇過學員在很不適當的時候突然說要轉歌，但他會選擇嚴肅地說：「『其實你而家呢一個狀況、時間轉歌，講呢番說話，我好失望。我聽完你講嘅嘢，咁跟住點啊？』我會用呢啲好冷靜，但有個暗火喺度嘅方法。」他的必殺技原來是講完，靜半响，「我覺得寧靜嗰下一個Power係好勁，講完啲嘢，拋出嚟，靜，睇吓佢講咩！」每次見到有學員被宣布淘汰，後台的On仔和陳蕾都不敢直視鏡頭，甚至低下頭來，這當然是源於自責，亦十分討厭這種感覺，「攞我哋嚟搞！係個賽制問題要Foul人，大家有感情，你叫我點面對佢哋呢？又點面對後面佢哋嘅兄弟呢？嗰下一定會無奈同自責，亦好討厭個賽制咁殘忍，最殘忍係即輸即Foul，明明表演完，個燈就打落自己度！」

每當宣布學員被淘汰時，即使On仔和陳蕾身處後台，不會即時與被淘汰的學員四目交投，但他們還是低下頭來，On仔坦言非常自責：「好討厭個賽制咁殘忍！」（ViuTV節目截圖）

由60強、40強、30強，一路走來20強，每當有人被淘汰，觀眾都發表很多睇法，覺得這個不應留，那個又早走早著，那個又Foul錯人等等，以蕾安多芬為例，白水、阿澤表演《和平之前》大勝，卻被宣布淘汰，討論區即晚有不少觀眾不滿，On仔直言他和陳蕾Foul人都很睇重學員的性格，尤其著重溝通能力、同理心、是否善良等，大讚面惡心善的Stick就是組內的「善良擔當」，「節目入面有硬實力、軟實力兩種，硬實力就係你唱歌跳舞、著衫襯衫嘅品味、做戲能力等等，軟實力我哋特別關注人際關係，你識唔識同人溝通。你出到嚟無論Solo又好，團隊又好， Solo背後都有一班人一齊去Work，你冇溝通能力，喺呢行都幾難行。」

Stick（中）雖然常被指生得似黑社會成員，更要在IG Post Hashtag澄清「冇坐過監」，但私下的他常做義工，又教公公婆婆和小朋友跳舞，被淘汰時還反過來安慰導師等等，On仔都點名讚他是組內的「善良擔當」！（Instagram：rockz_stick）

當初發生阿澤投訴王鋒擅改舞步事件時，節目中部分人怪責阿澤小題大造、表現不得體等，跟節目出街後網民大比數批評王鋒可謂大相逕庭，有人甚至懷疑導師淘汰阿澤，是否就是覺得性格很難搞，On仔就解釋，阿澤在表現中釋放的情緒不夠多，亦未吸引到讓人在團體表演中留意他，而且相處時他表現得十分負面，以那個階段的他，氣場不足以大到能在表演發放正面的能量給其他人。訪問當日20強已經誕生，問到有否睇好哪位學員晉級10強甚至三甲，他卻特別提到早前表演完《The Midnight Incident》被淘汰的Hayden（黃誠希）！

On仔笑言自己似組媽，爽直的陳蕾似組爸，又表示兩人淘汰學員的準則，除了表演才能等硬實力，還包括溝通能力、同理心等軟實力。（梁碧玲攝）

「我睇好嘅，唔係淨係10強同埋三甲呢啲短期結果，係睇緊可能未來幾年佢會唔會喺呢一行再俾大家見到，呢樣重要啲！」On仔透露當初在復活區「撈」Hayden回來說，其餘導師似乎都對他不感興趣，誰知去到淘汰當日，台前幕後竟難過得要停廠15分鐘，「冇諗過原來大家咁喜歡佢，所以我嗰刻好感觸，覺得節目出咗街，有好多人會喜歡佢嘅性格，好天真、好似天使；開頭大家唔覺得佢靚仔，但越睇越順眼、越睇越靚仔，雖然佢俾人Foul咗，但我好期待佢未來讀完書返嚟之後，大家會喺呢行見到佢，比賽完咗佢已經發布咗兩首新歌，見佢咁積極我都好開心。」

來自加拿大的Hayden雖然無緣晉身30強，但On仔卻最看好他，更大爆當日他被Foul時台前幕後都難過得要停廠中場休息！（ViuTV節目截圖）

On仔新歌《好好掛住》MV找來其中一位蕾安多芬囝囝Tiger Foo（符紀男）拍MV，因為他十歲喪母的遭遇，令安仔覺得切合歌曲主題，並希望透過MV內的藝術治療幫他梳理情緒。（《好好掛住》MV截圖）

講完淘汰準則，又講講評判畀燈標準，有時讚到某位參賽者表現何其出色，但撳燈還是撳了對面組，討論區每晚都有人洗板鬧評判，甚至鬧到去IG，言辭更頗為辛辣！問On仔有冇試過因某幾次賽果感不滿或詫異，不過評判和導師都做勻的他，對勝負早看得很開，評判終究就只是五個人而已，五盞燈也只象徵了僅五個人獨立的取向，不代表什麼，亦無法控制，「我問返大家，仲記唔記得當年《狼人殺》贏定輸呀？記唔記得呀？贏邊隊啊？你噏唔出，你未必記得，但係大家會記得狼人殺呢個表演好睇！所以我好睇得開個勝負，我係重視條片出咗街，上咗YouTube，嗰個先至係真正嘅輸贏，你嘅造星旅程係嗰一刻先真正開始！」

《全民造星IV》Marf、WinWin、So Ching和CK以狼人殺為題的《天黑請閉眼》舞蹈表演，是幾輯以來其中一個經典項目，YouTube累積142萬點擊，而On仔當時亦是台下評判之一！（ViuTV節目截圖）

髮型：Zanki Ng @ BHC

化妝：Maggie Lee

服飾：Harvey Nichols

場地提供：香港海洋公園萬豪酒店

