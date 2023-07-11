靈戲逼人｜阮嘉敏演四眼妹「若琳」媽咪認唔出：你幾時有出過嚟
撰文：吳子生
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阮嘉敏（Mandy)今日（11/7）現身尖沙咀出席無綫熱播劇集《靈戲逼人》宣傳造勢活動。提到她在劇中所飾演四眼妹「若琳」角色個性怕醜，經常偷望暗戀對象吳子冲展現甜美笑容，成功彈出備受網民喜愛。Mandy受訪時表示：「其實而家我每晚都會同媽咪去追呢套劇，試過有次我媽咪同我一齊睇嘅時候，有幕講我跌咗落水，含羞答答咁樣望住子冲，然後我就即時問身邊媽咪我做成點？我媽咪竟然話你幾時有出過嚟。我聽到佢咁講，我反而係開心，因為導演曾經同我講過，如果演到連人哋都唔認得你自己，咁即係證明自己係成功演到嗰個角色。」
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