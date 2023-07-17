全民造星5︱Edward Chan鄭保瑞激讚KC　伍詠薇回應阿哥撞樣Lyman

《全民造星5》其中四位評判鄭保瑞導演、音樂監製Edward Chan、謝安琪（Kay）、伍詠薇（伍姑娘）在賽後接受訪問，提到各自喜愛的參賽者，由99強開始做評判的Edward Chan、伍詠薇認為亞軍KC進步很大，咬字比之前清晰，而伍姑娘尤其欣賞KC的創意，大讚：「香港係需要咁嘅藝術家！」她認為輸觀眾投票屈居亞軍都冇所謂，因比賽就是如此，但入到十強已經賺晒。

（左起）鄭保瑞導演、謝安琪（Kay）、伍詠薇（伍姑娘）及音樂監製Edward Chan賽後各自講起自己欣賞的參賽者。（梁碧玲攝）

網民說冠軍Lyman（香胤宅）似她的哥哥Richard Eng，問她覺得似唔似，她說：「即係你話問我佢靚唔靚仔啫？我覺得我好靚女囉！（咁你覺得佢靚唔靚仔？）梗係靚仔啦！！」講到各自想合作的對象，伍姑娘個個都想，而鄭保瑞尤其覺得Lyman與KC可塑性高，有機會可找他們拍戲，「做導演慣咗望住個Mon，頭先我睇Close Up真係呃唔到人，食唔食到個Close Up，知唔知自己做緊乜。Lyman、KC我都覺得好，佢哋嗰種自信、Honest，就係想做一件咁嘅事，釋放自己情緒。」

被問Lyman靚唔靚仔，伍姑娘（右一）超激動說：「梗係靚仔啦！」（梁碧玲攝）

Lyman初登場時，有網民認為他跟伍詠薇的補習名師阿哥Richard Eng「撞樣」。（facebook：Eng Richard Richard）

Edward Chan讚希晉和亨仔進步大，指兩人聲音對監製來說是寶藏，Kay則極為欣賞Tsoul，想跟他學跳舞，學做跳舞明星！

Edward Chan是觀眾心目中的最佳評判，他指自己都只是盡本分，做好平時工作。（梁碧玲攝）