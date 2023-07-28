徐濠縈康堤趁陳奕迅小巨蛋開騷遊台灣 狂飲網民推薦人氣珍奶店
撰文：TVBS新聞網
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陳奕迅日前於台北小巨蛋舉辦「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」連唱7場，期間愛妻徐濠縈及女兒陳康堤也到場支持，已一段時間未訪台的徐濠縈，帶著女兒享受麻辣鍋、蔥油餅、鹹酥雞等在地美食，有趣的是，她還特地發文詢問「除了50嵐，還有什麼珍奶推薦?」想網羅當地民眾的推薦。
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長久沒去台灣的徐濠縈，在這段期間，就連發5篇貼文獻給台灣，當中包含標誌性的101大樓，還有多張街拍的生活美照及美食照，貼文也引來粉絲密切關注。其中，徐濠縈問起除50嵐，粉絲還推薦哪幾家店家的珍奶，大量台灣網民立即蜂擁而上給予意見，「天仁茗茶！最好喝」、「春水堂，一定要喝，比50嵐更經典」、「春水堂、樺達奶茶」、「可不可，白玉歐蕾」、「一沐日！迷克夏」。
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在眾多建議中，最多人推薦人氣手搖飲店「一沐日」的珍奶，驚喜的是，徐濠縈也聽從粉絲們的建議，實際前往「一沐日」、「麻古茶坊」親口品嘗，令粉絲興奮不已。在徐濠縈準備飛離台灣時，台灣網民也歡迎她下次再訪，「再來台灣吃蛋餅喝珍奶喔」、「下次再來玩喔～」、「隨時歡迎再來玩，美食太多了」、「See you soon，歡迎來花蓮玩，可以試試玉里臭豆腐」，展現台灣人熱情的待客之道。
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