陳奕迅演唱會｜公開道謝27年前貴人 唱〈一滴眼淚〉感激多年恩情
撰文：TVBS新聞網
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陳奕迅（Eason）自15日起在台北小巨蛋一連舉行7場《FEAR AND DREAMS》演唱會，前日首場演唱了29首經典歌曲，讓台下歌迷各個聽得如癡如醉。安可橋段，他刻意安排27年前第一張國語專輯中的同名歌曲〈一滴眼淚〉，並感謝當年提攜他的唱片公司老闆王祥基：「因為他，我才可以來到這個地方。」
時隔7年再度攻蛋，陳奕迅一連演唱包括〈兄妹〉、〈心的距離〉、〈我們〉等多首經典好歌，讓歌迷聽得好過癮。由於這次曲目的安排，陳奕迅直至唱完29首歌後才和台下歌迷聊天，此時他發現歌迷為他準備的驚喜，排字應援「WE❤️EASON」，當場激動到5度鞠躬，狂呼「好感動」。
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隨後進到安可環節，他也回想起1996年赴台發展的過程，表示當時若不是立得唱片公司老闆王祥基，他根本不可能有機會赴台發展，甚至擁有第一首國語歌。因此，他也特地選唱第一張國語專輯中的同名歌曲〈一滴眼淚〉：「謝謝老闆王祥基先生。」
據《自由時報》報導，王祥基事後經由身邊友人得知陳奕迅公開感謝他，也大讚對方「重情重義」。王祥基說，後來他們在台北、香港都見了幾次面，儘管陳奕迅已從當年的歌壇新人成了「歌王」，但每次見到他仍會熱情問候。
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王祥基也談到當年替陳奕迅發片的契機，表示當時陳奕迅得了新秀大賽冠軍，超強實力讓他相當看好，立刻認為陳奕迅一定會紅，「他絕對有張學友的歌唱功力」，才會毅然決然簽下他。
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