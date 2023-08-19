專訪｜林峯楊茜堯上位快　徐榮認年青時有比較：我有咩做得唔夠好

俗語說：「戲棚下站久就是你的。」用來形容現年49歲的徐榮最合適不過，在TVB從一個閒角演起，默默耕耘了8年最終在2007年迎來裘俊（《同事三分親》）一角，令他成功入屋。雖然至今他仍欠演男主角的運氣，但絕對稱得上是「最佳配角」，在多部劇集中展現出色演技，就好像最近熱播的《寵愛Pet Pet》，飾演的杜志德搞笑十足，讓不少觀眾看見他有喜劇細胞一面，再一次令大家肯定他這位「綠葉」的超強實力。



入行至今24個年頭，當中的甜酸苦辣徐榮難以忘記，筆者在是次專訪深談中，聆聽着他回憶起初入行最艱辛的日子時，媽媽曾講過的一句說話：「家裡不用你管，你管好自己就行。」講起時他雙眼通紅，湧起不少感觸。回往這些年走過來，他總算在演藝事業上有一點成績，對於紅不紅這回事他亦看得相當淡，揚言努力演好戲做好自己就可以了。



徐榮憑裘俊（《同事三分親》）一角，令他成功入屋。 (麥超億攝)

同期林峯﹑楊茜堯火速上位，徐榮：「年青時代一定會比較。」

從1998年電視藝員訓練班畢業後加入TVB的徐榮，同班同學有林峯﹑楊茜堯（原名楊怡），他們明顯地比徐榮來得幸運，很快地獲公司力捧出演一些重要角色甚至擔任男女主角。眼見同期的同學已成功上位，問到當下有否存妒忌之心，徐榮就表示：「當然阿怡﹑阿峯是很好朋友，我就不想再拿甚麼來比較。（以前有沒有？）以前見到同期訓練班的好朋友有好成績是很開心的，現在就沒有說比不比較，用現在心態看以前，大家有不同的起步﹑遭遇﹑待遇，誰先誰後誰有好成績誰沒有好成績，其實是無所謂的，不是我們決定的，是這行頭市場去決定的，作為現在來看，我們都做了爸爸媽媽，大家很幸福我們已經很開心。」而他與林峯﹑楊茜堯私下亦是好朋友，大家不時相約聚會聚餐。

聽着徐榮的回答他似乎不想再多提，但就表明年青的時候一定會有比較的心態：「年青時代一定會比較，那個不叫比較是自我審視，我究竟有甚麼做得不夠好這樣去審視，比較我就沒有。我只要見到同期﹑朋友有好的成績，每個人接收的工作﹑質量不是我們決定的，完全靠市場﹑公司決定。」

徐榮同林峯﹑楊茜堯私下是好朋友。（麥超億攝﹑林峯微博圖片﹑楊茜堯微博圖片）

難上位到現在仍自我質疑，徐榮：「是不是自己做得不夠好。」

一位演員能否大紅大紫，單憑有實力遠遠不足夠，在娛樂圈這一行需要更多的是「運氣」，而徐榮多年來仍未能走上一線位置，他自認可能缺乏天時地利人和：「這麼多年以來我有沒有好的角色，是有的。雖然有一些角色是觀眾認同的，但每次看都覺得可以有更好一點的演法，變成了我每一次都要嘗試做到最好，但每一次看完後都覺得可以演得更好一點，我不肯定我是不是做得最好，但我已經盡力了，這個就是自己對自己交代。」

演員是一份對自我精神分裂的職業，極具敏感﹑瘋狂﹑擁有豐富情感等，擁有多面性的他們私下或許是孤獨的，甚至會不停的自我質疑，而眼見好朋友們擁有好成績，徐榮亦有過質疑自己的時候：「有質疑自己，隨着年資的增長我慢慢得到一些答案，而這些答案是對於自己的，是不是我不夠投入這件事呢？每次拿到的劇本是不是看得不熟呢？對角色了解是不是不夠深呢？我是這種質疑自己，我不是質疑自己的運氣，我到現在都在質疑是不是自己做得不夠好。現在的態度是這樣。」努力不是一定有回報，但不努力就肯定沒有回報，徐榮深明這個道理，所以他努力投入角色當中，盡力做到最好。

徐榮到現在仍不停質疑自己是不是做得不夠好呢？（麥超億攝）

低潮期幸得家人支持

演員是被動的職業，他們都必曾走過人生迷惘或低潮時期，而對於自己演藝路上的低潮期，徐榮就坦承有分時段：「以前早十多年前，如果有一陣子沒有戲拍的話，我會覺得自己低潮，會想自己是不是做得不夠好，得罪人之類。現在近幾年如果我沒有戲拍，我會更看重家庭，沒有覺得低不低潮。」心態非常之好。

初出道頭幾年演員路上發展不順，徐榮的家人亦看在眼內，但他們並沒有勸退更多是出自關心，特別是媽媽的一句說話:「家裡不用你管，你管好自己就行 。」令他記億猶深，講起時他雙眼通紅，更講到哽咽。除了媽媽之外，他的哥哥在他低潮期時，亦不時會塞錢給他上班，好讓他放心追求自己的演藝夢。

提起媽媽時徐榮雙眼通紅。（麥超億攝）

不再看重「紅不紅」這回事

演員是一份不穩定的工作，有不少人演員都設一個期限給自己，但徐榮就完全沒有這個想法：「期限並沒有但經常會想放棄，第四、五年的時候。這行是很有趣的，當你不想做的時候，就會有一個角色找你演。」久而久之就一直演下去。而他亦有自知之明，明白到自己學歷不高，沒有一技之長，不像別的演員擁有大學學歷或專業能力，所以難以轉行重新適應新工作。

熱愛表演的徐榮這這麼多年來嘗試過不同類型的角色，流氓﹑車伕﹑導遊﹑警員﹑黑幫頭目等，均演得入型入格，雖然未能大紫大紅，但至少已盡力做到最好。演藝生涯始終未能一嘗走紅滋味，現在的他已對於「紅不紅」這回事已看得相當之淡：「以前看得比較重一些，現在是生死看淡，但並不代表我對演戲沒有火，那團火還在的，只不過是用了另外一種角度。我想說在這一行有很多東西是控制不了的，當你接收了一個很好的角色的時候，那團火就燒得旺一些，當你沒有好角色的時候，那團火就是文火，之後接到一個角色自己很喜歡的，把蓋子打開把火扭大一點，現在就是這種情況。」或許正因為改變了固中思想，令他懂得隨遇而安，最終遇上裘俊一角為人熟悉，在「綠葉界」闖出名堂。

徐榮在演藝路上沒有設期限給自己。（麥超億攝）

筆者後話：

聆聽着徐榮娓娓道來演藝路上的故事，筆者認為他根本就是「打不死的小強」，擁有一顆堅石之心，無論多麼的艱難亦要演下去，這種精神絕對值得大家學習。而在訪談過程中，他完全不做作，真情流露，想哭的時候就哭，想笑的時候就笑，大家好像朋友般閒聊，非常親切，如此真誠認真的好演員，絕對值得大家喜愛的。