何超儀有情有義照顧老公榮升絕世好老婆　曾講過陳子聰是她的唯一

撰文：鄧穎琪
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何超儀（Josie）近日接受鄭裕玲（Do姐）網上節目《The Do Show》訪問，激罕細談老公陳子聰（Conroy）險死及截肢的病況。Conroy肚臍下的大動脈爆裂、一肚血、全副內臟要清洗、尿道破裂要插尿喉等等，一度昏迷個幾月。而病發以來Josie一直無微不至照料，絕對是患難見真情。訪問片出街後迴響極大，Josie更榮升網民心中的「絕世好老婆」，叫死過翻生的Conroy一定要好好珍惜她。

何超儀接受鄭裕玲訪問，將老公16年至今的病史娓娓道來，希望喚醒觀眾對這個疾病的關注。（影片截圖：The Do Show）

Josie在訪問中提到自己每日幫Conroy烘暖腳、搽乳液，又積極聯絡澳洲和香港的醫生，努力記錄低病情好讓Conroy找到最適合方法，並停工全天候照料老公等，甚至哀求醫生不要綁住Conroy手腳怕他抑鬱，教醫護人員耐性地用最適合方法與老公溝通等等。Josie講明自己在訪問中分享這些事，是希望呼籲大家注意這個隱形殺手，驗身時記得指明醫生要檢查有冇相關病徵等。

何超儀全天候照顧陳子聰，更透露他曾昏迷超過一個月。（影片截圖：The Do Show）

整個訪問中，Josie非常冷靜地憶述一路以來的心路歷程，她不敢在醫院哭，怕感冒有病菌會影響到老公，只好如常生活，每日食多啖飯、著多件衫，好讓自己身體夠暖幫老公暖身和暖腳。她又指Conroy出事時自己打過畀家姐何超瓊（Pansy），家姐給她的建議就是「你去到醫院唔該你莊重啲。」、「唔好俾人當你癲婆趕你走。」等等，網民睇完都讚Josie好叻好堅強，又有搞笑一面。訪問一夜間已有過50萬觀看，很多觀眾睇到落淚，留言欄、討論區、Josie IG都是滿滿的祝福，集氣希望Conroy接下來的手術成功，行得走得。

Do姐聽完Josie的遭遇也十分感動，指自己做不了什麼，但很想給她一個擁抱。（影片截圖：The Do Show）

大家都讚Josie是好老婆，有情有義照顧病重老公，又讚兩公婆是十分貼地的有錢人。他們指Josie身為何鴻燊千金，有無限金錢確實贏在起跑線，但其實她對Conroy的愛錫和細心照料，也令很多人動容，稱讚她「呢啲先係真正名媛」。訪問片中Josie又講到澳洲醫護不知道她是誰，好奇她為何可以搭通香港醫護專科，Josie都十分低調冇講到自己身份，只表示：「佢哋之前醫過佢，覺得佢好乖，醫生護士都好錫佢。」網民認為她從來沒有炫富，有修養而沒有架子。當Do姐說辛苦她經歷了這麼多，Josie還謙稱自己只是啦啦隊角色，老公才是努力抗病的一個。

網民大讚超儀是絕世好老婆，而且從不炫富，又有情有義。（Instagram：josie_ho_chiu）

今年Josie和Conroy將踏入結婚20周年，翻查過去的外媒訪問，她玩快問快答時，被要求挑選一種顏色、一件後悔的事、一個夢想等等，而當講到「One Person（唯一/最重要的人）」時，她就簡而精的答了：「Convoy」，足見她有多愛老公。

陳子聰和何超儀03年結婚。（IG/@josie_ho_chiu）
在快問快答中，被問起：「One Person」時，何超儀答了老公的名字。（Instagram：josie_ho_chiu）
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