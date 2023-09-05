專訪︱強尼見證陳瑞輝成長不再隱形　Frankie克服唱歌恐懼變自信

陳瑞輝（Frankie）以往常被說是MIRROR中的「隱形人」，不夠進取，安於站在隊友身後，經理人花姐曾說：「完全睇唔到呢個人。」甚至連他自己都曾經在《調教你MIRROR》中講過，不看好自己在團中的定位、唱歌對他來說是個包袱等等。不過，連一首Solo歌都未出過的他，卻比其餘11位隊友更早擔正演出音樂劇，夥拍睇住自己入行的強尼。強尼直言Frankie變化甚大，現時對唱歌已毫不猶豫，而Frankie就剖白自己逐漸放開、站上台不再尷尷尬尬、敢於唱歌的原因。



Frankie 18年參加《全民造星》入行，雖然30強止步，幸得經理人之一的寶姐賞識，憑住零死角靚仔樣直入MIRROR。不過以往觀眾對他印象不算深刻，至近一、兩年終於嶄露頭角，《IT狗》的Never、《野人老師》的顏家棟，讓大家漸漸看到他的演技發揮。他更被音樂劇《大象的告別式》的出品人兼藝術總監黃靖程相中，出演其中一位主角陳朗，而強尼則是另一主角Doctor Cheung。

Frankie、強尼共演音樂劇，Frankie飾演優柔寡斷、捨己為人的陳朗；強尼則飾演連接各人的關鍵角色Doctor Cheung。（梁碧玲攝）

自信增強 因為MIRROR互相鬥搶才最好看

擔任《造星》主持的強尼，相隔5年再與Frankie合作，認為他不同了許多，首先一定是放開了，強尼說：「唔係話佢以前收埋，但係可能以前習慣，有12個兄弟，我可以唔使講咁多嘢，大家有各自位置，even訪問都係咁。第二就係呢個劇我哋圍讀，你唔會覺得佢而家覺得唱歌需要有猶豫，一唱就好肯定，試Key，絕對好肯定！」他認為如今的Frankie已不再是五年前《造星》的一位參賽者，而是香港一個非常成熟、經驗豐富，去過很多大型表演的表現者，坦言：「每一個表演都好矚目、好多人睇，所以佢呢幾年儲落嚟嘅嘢，絕對唔簡單。」

強尼認為Frankie比當年參加《全民造星》改變了很多。（梁碧玲攝）

講到為何信心會突然變強，Frankie直認以往覺得自己跟隊友就像12塊砌圖，雖然有共同特質，但各自有自己的崗位、功能，後來才發現並非如此，「以前會Block咗自己，覺得佢有呢個、佢有呢個，我畀佢發揮啦，我自己就唔攞出嚟，但係而家就發覺原來最好睇嘅係大家都互相鬥搶嗰樣嘢，一齊發光先最好睇，所以主動性強咗。」強尼就提到，在《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》演唱會上，見到Frankie與4位隊友著恤衫大唱《鐵幕誘惑》、《有效日期》，已經覺得他有所不同，展露出觀眾從未見過的一面。

（左起）Frankie、Lokman、Tiger、Alton和AK在《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》上大騷腹肌，演唱《鐵幕誘惑》等，令強尼印象非常深刻。（資料圖片/葉志明攝）

Frankie克服對唱歌恐懼 想挑戰個人舞曲

《調教你MIRROR》中，主持梁祖堯曾要求12位鏡仔從跳舞、唱歌、演戲中投選自己將來最想發展的方向，Frankie是唯一一個希望繼續以跳舞為主軸的，不過他後來拍戲、做主持，到現在主演音樂劇，方向似乎比當初闊了很多，因為他的思想開放了，覺得可以多嘗試不同範疇，無謂抹煞自己可能性，Frankie說：「每個範疇都好新鮮，就盡力做好自己，當中攞個Enjoyment，或者唔係跳舞，或者唔係演戲，或者可能係唱歌，我自己都未知，只不過係我自己將每一樣嘢都抱同一個態度去睇，就係我一定要喺入面好享受嘅，做得舒服就OK。」

Frankie以往曾在節目中講過唱歌好像是自己的包袱，如今卻放膽演出音樂劇。（梁碧玲攝）

解鎖了音樂劇後，Frankie對自己唱歌信心加強不少、克服了對唱歌的恐懼，講到對於出個人單曲的想法，他一直都想，不過由於是第一次，他希望是一些對自己很有意義的訊息，盡最大努力把想法變得精細，又表示：「邊類型嘅歌我都OK，睇吓個想法係用邊一類表達得好少少，但係我相信都會有跳舞，因為我自己都鍾意用跳舞去表達。」

《大象的告別式》早前加完一次場，近日再宣布將加開9月17及24日兩場。（梁碧玲攝）

演音樂劇唔怕發台瘟 強尼佩服歌手記舞步

強尼已非首次演舞台劇，不過Frankie則是第一次，他出名記性差，更有「化學老師」的別名，演音樂劇上到台冇得NG、講對白又要一氣呵成、更要記埋歌詞，他亦不諱言這絕對是壓力最大之處，唯一解決辦法就是排得更熟。他亦慶幸角色之間的對白都很平均，講到會否擔心發台瘟，一向做主持不用睇稿的強尼就說：「有樣嘢我唔同佢哋，你話我背文字叻，係因為我工作需要，我覺得文字我都仲有前文後理，我唔明佢哋點背舞步，你唔覺得背舞步難過背文字咩？我永遠唔會明，一個演唱會幾十隻歌，點會記得嗰隻歌下一個Step係乜嘢？我覺得每個人都有自己嘅Muscle Memory，舞台劇嘅好處就係我哋真係經過排練，個幾月，啲嘢就會入咗去裡面。」

Frankie出名記性差，但強尼卻表示，覺得記舞步難過記對白好多。（梁碧玲攝）

大談人生遺憾 強尼悔恨以往常否定自己

《大象的告別式》主題是失去、遺憾，兩位也坦言過往的人生有遺憾之處，Frankie一邊投入角色，在劇本中竟看到從前的自己，「失去咗一啲講說話嘅勇氣，有啲嘢需要講出口，你先至會同對方Connect到，冇講就真係冇講，可能創造咗啲遺憾出嚟。（而家已經講唔返？）係！」而儘管現在再有一個機會，Frankie覺得，自己有更大勇氣都好，機會錯過了就不能回頭，「而家我係夠膽講，但一定要喺嗰個moment講嗰句嘢先有嗰個份量喺度，所以遺憾就係遺憾，大家唔好錯失。」

Frankie最大的遺憾，是錯過了把某些說話講出口的機會，而時機過了之後，他有再大勇氣也是無用。（梁碧玲攝）

至於強尼則後悔以前不夠主動去爭取機會，又說：「如果更加早可以肯定自己鍾意嘅嘢，包括工作、理想，堅持肯去爭取，會唔會為自己爭取多啲時間去做更加多嘅嘢呢？」眾所周知以往強尼任職工稱師，但三十幾歲才毅然放棄高薪走去講波，慢慢才發展成全能主持，再獲得拍劇、做音樂劇等更多的機會，但他卻說心目中的後悔，不純粹是轉跑道轉得遲，而適用於人生其他決定，「人有時會否定自己，『我未必真係咁鍾意㗎啫，唔試都冇所謂』，你會嘗試否定一啲嘢，對自己未必最老實，因為你知有啲嘢係困難，你好驚失敗同失望，你會將自己心目中個理想撳低，其實行耐咗你會知道唔係，我一早知嗰樣嘢，不過唔夠膽啫。」聽到這裡，Frankie就寄語大家：「只要相信自己，無限大！」