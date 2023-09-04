熊熊曾雪卵及試借種生仔　37歲生日宣布為「翻版周柏豪」老公陀B

台灣女神熊熊（卓毓彤）身材出眾、樣子甜美，但以往拍拖經常遇人不淑，幸好兩個月前她忽然無預警下自爆已跟老公Mars秘婚半年，今日（4日）是熊熊生日，她再傳來另一喜訊，就是已懷孕3個月！



熊熊早前突然宣布今年2月14日已結婚，老公還被指似「翻版周柏豪」。（IG@beargenie）

熊熊兩個月前突然拍片公開婚訊，老公Mars被指撞臉周柏豪及翟威廉，熊熊說老公是自己的舊愛，出道時就認識，兩人曾相戀3年、分手7年，早前再續前緣，網民都大讚他們好登對。

而今日熊熊就趁住37歲生日，曬超聲波相宣布大肚，她寫下：「終於⋯等到了～🥹❤️#最棒的禮物 #祝9月壽星都生日快樂🎂 #一起來猜性別」經理人就回覆傳媒說，熊熊目前懷孕3個月左右，沒有任何不舒服，至於BB性別則暫時保密。

熊熊今日再貼相，宣布目前正懷孕！（IG@beargenie）

熊熊與老公曬超聲波照片，但BB性別則暫時保密。（IG@beargenie）

熊熊與老公拍片宣布懷孕。（YouTube@熊熊卓毓彤Official Channel）

其實熊熊一直好恨生BB，兩年前就已經雪卵，她解釋過自己卵巢泛黑、可能會不孕，於是不得不增磅，並且在兩星期內捱足20多針，最終成功取卵。她甚至曾在公布婚訊的短片中表示之前打算借種生仔：「我跟老公和好之前，已經兩年多沒有交任何男生朋友，我是完全隔絕男生，我不要再交了，不要再認識新的人，甚至問了些專業人士，找國外借精生子。」她已揀好人選，對方卻突然不想捐精而消失，熊熊與老公重遇後，覺得對方很好，加深了「非他不嫁」的決定，才想到借種失敗可能就是上天安排。

熊熊為陀B歷盡苦楚，單身時已雪定卵，捱足廿幾針。（IG@beargenie）

熊熊遇到老公，才打消了借種生仔的念頭。（IG@beargenie）