台灣女神熊熊月經持續3星期 「崩堤」超恐怖：像電視劇流產戲碼
撰文：中天快點TV
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【子宮肌瘤】有「爆乳女神」之稱的台灣藝人熊熊（卓毓彤）擁有天使面孔、G罩杯魔鬼身材，因辛辣不做作的風格，深受網友喜愛，IG上更有80.7萬的追蹤數，而她也不時會透過社交平台分享生活日常。不料，熊熊日前竟透露，正值生理期的她日前竟出現二度血崩的症狀，沒想到內診後發現長了顆近5公分的肌瘤，消息曝光後也讓粉絲擔心不已。
熊熊日前在IG上發文表示，其實她在凍卵前就因壓力導致生理期不準確，凍卵後情況也更加明顯，而她在服用台灣醫生開的藥物後就不以為意，沒想到前陣子工作時，一站起來竟突然大量血崩：「是血直接從大腿流下來那種，重點我穿的是衛生棉內褲，很像電視劇裡面的流產戲碼！」 雖然當時察覺情況有異，但熊熊認為自己有在服用婦科保健品，又不會經痛，便置之不理。
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不料，熊熊先前又因工作需求而站了一整天，沒想到下班後再度大血崩，而且當時生理期已維持3週時間：「突然血崩的頭昏，讓我逼不得已，只好去看婦產科」。待醫師內診後，才發現熊熊長了一顆近5公分的肌瘤，而肌瘤越長越大，也導致她不斷出血：「然後醫生就說，由於肌瘤不會痛，所以很多女生都沒有發現自己有長，他之前還有取過10幾顆，甚至30公分的！」
由於熊熊體內的肌瘤長在較前面的位置，所以無法進行麻醉，而她也在醫生的建議和安撫下，進行了肌瘤切除手術，所幸化驗結果出爐後呈良性。熊熊最後也不忘提醒女性網友，若生理期不准，或下巴突然狂冒痘痘，很有可能就是婦科有問題，應及早就診檢查：「大家不要跟我ㄧ樣，流血流了快半年，才乖乖去找醫生！」
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