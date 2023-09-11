瑪姬自資推出全新廣東歌《重頭感覺》　拍MV遇落雨：不一樣的感覺

著名主持瑪姬一向熱愛唱歌，在疫情期間她不但主辦多場網上慈善音樂會，亦邀請不同嘉賓到自己的網上訪談節目合唱，同時她更用心拍攝多首以鋼琴自彈自唱的翻唱歌 MV，放在她自己的 YouTube 頻道上大騷音樂才華。 瑪姬表示自去年為TVB《聲夢傳奇2》擔任評審時，看到一眾參賽者在每次比賽中都努力挑戰自己、追求進步、冀望在台上發光發亮，因而激發她再做歌的念頭，並自資推出全新廣東單曲《重頭感覺》，歌詞內容描繪她自十八年前由歌唱比賽入行，及後轉戰電台DJ、主持及司儀行列的連番心路歷程。



著名作曲人及監製 Cousin Fung 及填詞人 T-Rexx 為瑪姬度身訂造新歌

今次瑪姬特別邀請兒時玩伴、著名作曲人及監製 Cousin Fung 及填詞人 T-Rexx 為她度身訂造新歌，「我和Cousin Fung 於二十年前已經認識，我們師承同一位歌唱老師 Leo Tsang，當年每星期更會一起去觀塘某商場表演，我唱歌、他伴奏，也因此賺了兩年零用錢！」Cousin Fung亦表示：「我和瑪姬識於微時，細想之下她確實是我於音樂行業內，認識得時間最久的朋友。我們因唱歌而認識，多年後再因唱歌而聚頭，好開心今次能夠為她創作歌曲。」對於這份歌詞，瑪姬大讚填詞人T-Rexx 用字精準：「我只是和 T-Rexx 談了一次深宵電話，把我前半生的經歷及內心感受告訴他，他只用了數天便寫好了這份句句也入心入肺的歌詞，他的才華真是不得了。」

著名作曲人及監製 Cousin Fung 及填詞人 T-Rexx 為瑪姬度身訂造新歌。

人人都能當個「後半場主角」 瑪姬透露今年 12 月舉行首個個唱

瑪姬憶述拍攝 《重頭感覺》的 MV，當天天陰陰又間歇性下着微雨，其中一幕外景瑪姬要一邊夾口形、一邊冒雨拍攝，她表示陰天拍攝可以帶來不一樣的感覺，加上很幸運地只是下着微雨，否則便沒法採到那麼漂亮的自然光，拍攝團隊真的非常勞苦功高。瑪姬更特意邀請一位美女舞蹈老師參與MV拍攝，用另一個藝術角度及肢體語言去演繹歌詞內容，展現人人都能當個「後半場主角」，縱然時間不能倒流仍「對得起最初」。瑪姬同時透露將於今年 12 月舉行首個個唱，希望大家屆時可以在舞台上「重頭感覺」主持優則唱的她。

瑪姬新歌《重頭感覺》。

瑪姬為新歌《重頭感覺》拍攝 MV。