COLLAR新歌MV行性感獲好評　網民讚全員造型冇炒車Ivy激罕低胸

女團COLLAR昨日（27日）推出年度第三首團歌《Speak Love》及MV，今次七位團員Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及 Sumling李芯駖，破天荒挑戰性感尺度，MV播出後獲得網友好評，認為COLLAR今次擺脫了時裝車禍，而Ivy So輕露事業線引發網民熱烈討論，認為團隊終於掌握到男觀眾喜好，身穿低胸裙的Winka，胸前效果更比想像中澎湃！



COLLAR新歌MV挑戰性感尺度，獲網民一致好評，但出名為食的Day就表示冇特地身材管理！

COLLAR新歌《Speak Love》帶出敢愛敢認的訊息，展現現代女性對愛情的態度；今次團歌除了邀請Serrini填詞外，又安排了大隻型男，以及和Marf在《那年盛夏我們綻放如花》合作的導演陳健朗客串，由於陳健朗被七女輪流挑逗，更與Ivy有咀嘴情節，網民都轟他自肥可恥！

陳健朗有份客串今次MV，網民：「牙朗自肥可恥！」（MV截圖）

不過數到最大膽創新的，莫過於COLLAR在新歌中激罕性感上陣，大騷女人味。七位除了總動員短裙示人、部分人穿上黑絲之外，Marf與芯駖騷小蠻腰、Day穿上大露背、Ivy與Winka則以低胸裝上陣，令人熱血沸騰，她們異口同聲指是拍攝MV有史以來最性感的一次，Day表示：「好正，見到大家今日咁着，平時大家多數着褲，今日大家都着裙。」Winka認為今次造型十分有女人味，在性感上亦挑戰了尺度，而芯駖指：「着咗呢套衫同呢對鞋，個人行路都好有儀態，就算企喺度都要有女人啲嘅感覺，唔可以好似平時咁。」不過Gao就「唱反調」自言本身是性感擔當，笑言平時在家亦衣着性感，對今次MV造型未有不慣。

Ivy So露出事業線，網民馬上開了幾個Post討論。（MV截圖）（MV截圖）

Ivy有啲料到！（IG圖片）

阿Day則大露背。（MV截圖）

Marf透露今次MV製作，雲集《那年盛夏我們綻放如花》、《和解在後》及電影《風景線》製作班底，太多熟悉的面孔，所以在拍攝過程中，令她多了一份尷尬。但講到尷尬之最，莫過於Candy在拍攝期間夾在兩位大隻型男中間，Ivy更踢爆表示：「佢（Candy）話『好想走、好想離開呢個地方』。」對此，Candy直認不諱：「真係硬晒軚！太壓迫，佢哋操到好大隻，然後又好貼近我，然後我又有啲緊張。」難怪當Candy提到愛情上的看法，立即笑言：「大隻佬唔係好啱我！」

Candy被大隻佬包圍，直言硬晒軚，讓他認清擇偶不能揀大隻佬！（MV截圖）

MV一出後，就連向來刻薄的網民都反應大好，認為COLLAR找到適合路線，今次全隊人造型都冇「炒車」，突顯出各人的美，並且留言：「造型係出道之後最正常」、「一早要全隊短裙啦」、「阿Gao今次Gao得掂！」、「今次MV拍到個個都好靚」等。但當然，網民焦點仍落在相對低胸的Ivy和Winka身上，更有人指Day露出打底褲。

網民大讚阿Gao今次Gao得掂。

Winka低胸裝效果超誇張！