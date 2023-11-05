Tyson Yoshi突曬黑白照 被歌迷懷疑與女友分手 拍MV流下男兒淚
撰文：聯合新聞網
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Tyson Yoshi推出新歌〈你不會一輩子的愛上我〉，他有感這些年粉絲來來去去，猶如遭到受一次次的「情變」，親自寫詞訴說內心感受，感性的他拍MV更流下了男兒淚。
Tyson Yoshi以新歌對歌迷告白，同時也是自我剖析，在感情上屬於悲觀派的他直言：「我覺得沒有什麼是永恆的，就如新歌的歌詞所說『im Glad that we met』，有點只在乎曾經擁有，不在乎天長地久的感覺，只要珍惜當下所愛，保持初心去面對任何事，我想應該都會有好的結果。」
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自認有巨蟹座念舊性格的Tyson Yoshi，坦言起初對於「脫粉」看得很嚴重，讓他難過直言：「心酸酸的，感覺比分手還痛。」在寫歌過程中，他把過往演唱會照片拿出來回憶，一度Po出黑白照「悼念」，被歌迷誤以為他和女友分手了。
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