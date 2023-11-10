劉鑾雄記者會｜肥女人嫁四次呃個仔公屋　32歲子被瞞10年揭發事件

城中富商劉鑾雄（大劉）今日（10日）突然宣布舉行記者會，就近日內地網上的文章作出回應，主要內容有關投資恒大虧損、甘比投資失利、遺囑風波及財產分配等。大劉在記者會上逐點解畫，當中更多次炮轟呂麗君：「佢無腦㗎，做鴕鳥，以後再唔會救佢，再無關係。我打畀仔女時，佢就搭嗲，你估我會唔會聽佢電話？我出院時，佢見我未死得就扮Close，我即刻同陳凱韻結婚，點知要分身家先有保障。我開記者會之後一星期，我同律師講寧願分錯都唔願畀佢得益。可能我斗零都唔分，可能留畀我老婆同佢三個仔女決定，怕俾佢撻埋。有冇睇早排《東張西望》？有個肥女人嫁咗四次，間公屋都呃埋個仔。陳凱韻肯聽我說話，三個仔女都肯聽我講話。」

劉鑾雄（大劉）今日（10日）突然宣布舉行記者會，就近日內地網上的文章作出回應。（梁碧玲攝）

大劉所提及的「阿媽呃個仔公屋」事件，其實是TVB節目《東張西望》在7月底播出的一集。（YouTube影片截圖）

「阿明」報料，其生母「安琪」為將第4段婚姻的老公加名到公屋，在2020年主動聯絡從未一起生活的兒子阿明，要求他簽署刪除公屋戶籍的文件。（YouTube影片截圖）

而大劉所提及的「阿媽呃個仔公屋」事件，其實是TVB節目《東張西望》在7月底播出的一集。32歲觀眾「阿明」報料，其生母「安琪」為將第4段婚姻的老公加名到公屋，在2020年主動聯絡從未一起生活的兒子阿明，要求他簽署刪除公屋戶籍的文件，阿明才得知媽媽早於10年前已借用其名義申請公屋，並取得單位居住。

要求他簽署刪除公屋戶籍的文件。（YouTube影片截圖）

阿明透露自己的出世紙上生父一欄懸空，而他與媽媽安琪關係疏離。（YouTube影片截圖）

阿明透露自己的出世紙上生父一欄懸空，而他與媽媽安琪亦關係疏離，由出世至12歲兩母子未曾聯絡，他曾隨外婆生活一段時間，並入住過兩間兒童之家，阿明期間因為事故引發出現創傷後遺症，需要接受精神康復治療。之後阿明寄居在朋友家中，但2020年安琪突然約阿明見面，訛稱想為兒子申請公屋，但表格上卻是刪除家庭成員戶籍申請書，才揭發安琪早已利用其名字獲批公屋，並於2013年入住。阿明經查詢後發現自己有戶籍，但就奇怪每兩年要進行一次的入息審查，在房署提供下發現原來媽媽一直以來冒簽他的名字，即使阿明去年改名，但安琪仍沿用其舊名提交資料。

阿明一直不知情。（YouTube影片截圖）

冒簽。（YouTube影片截圖）

阿明因不想放棄公屋戶籍，曾向有關部門提出分戶或體恤安置。（YouTube影片截圖）

阿明因不想放棄公屋戶籍，曾向有關部門提出分戶或體恤安置，但房署就指他不符合資格，拒絕了他的申請。阿明致電安琪，以借宿為由見面，但安琪一見到現場攝製隊即跑走，拒絕交代隱瞞戶籍原由。

阿明與安琪關係疏離。（YouTube影片截圖）

安琪一見到現場攝製隊即跑走，拒絕交代隱瞞戶籍原由。（YouTube影片截圖）