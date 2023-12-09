亞洲超星團｜冼靖峰因跳舞弱組全Vocal隊　張鎬濂話係江信熹嘅人

偶像選秀節目《亞洲超星團》，今晚（9日）播出的第三集，是65名超星練習生的第一次公演組隊和選歌環節。初舞台總票數前60名的超星練習生擁有自主分組的資格，他們將分成10支隊伍，每組有6人，而排名最後的5名超星練習生將自動組隊，變成第11隊。排名最前的10名超星練習生將擔任隊長，他們可以邀請未被選中的超星練習生入隊，而被邀入隊的超星練習生是沒有拒絕的權利！第一次公演有5首歌讓10隊抽籤選擇，選中同一首歌的隊伍將自動變成對戰關係，5首歌曲分別是《餓狼傳說》、《Lydia》、《One and Only》、《Phantom》和《Switch to me》。至於由排名最後5名超星練習生組成的第11隊，除了只能排在最後揀歌，就連第一次公演獲得由現場觀眾投下的票數，亦不會被計入總分，前路非常艱難！

今集係第一次公演嘅分組同揀歌環節，超星導師程瀟主持大局。

10名隊長分別是大熱奧利、李權哲、譚奕天、張勝希、愛合、黃輝雄、智樹、鐘駿一、冼靖峰和江信熹。初舞台總票數第1位的奧利，事前坦言早已想好人選，他即時揀了第5位、唱功了得的林展爍，奧利對展爍「表白」：「 在初舞台的時候，你的舞蹈和聲樂都很突出，然後在你個人才藝的時候，就很打動我，覺得你的彈唱非常好，很希望能跟你在一隊。」兩大強人聯手，非常有睇頭。

初舞台總票數第一嘅奧利揀咗第五嘅林展爍做隊友，兩位強人相遇，絕對有睇頭。

第13位的香港代表冼靖峰（Archie）自認舞蹈實力不太行，他說：「想組一個全Vocal，然後可能少跳舞的隊伍。」

冼靖峰想組一支全Vocal隊，因為跳舞有啲弱。

第14位的澳門代表江信熹擁有188cm身高，他選了同樣188cm身高的張鎬濂，信熹笑言：「我很懂他，我們身高太高了，沒有人會選我們！」鎬濂則笑說：「很榮幸可以到他的隊伍裡面，我現在就是江信熹的人！」場面搞笑。想知道最終的分組結果以及對戰名單？密切留意今晚播出的《亞洲超星團》。