吳千語結婚︱3位舊愛個個背景顯赫　林峯曾公開連講7次「好愛BB」

吳千語與「百億富三代」男友施伯雄（Brian）屢傳婚訊，兩人近日參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》引起不少話題，在節目中又透露其實早在香港簽紙，預計明年搞婚禮。不過，今午（17日）突然有二人在中環搞婚禮的影片流出，一對新人昨午舉行證婚儀式，吳千語先後著婚紗及紅色裙褂，一臉幸福。

吳千語婚禮照片曝光。（網上圖片）

施伯雄錫到吳千語燶。（微博@施伯熊哥哥）

其實在與施伯雄修成正果之前，她亦有過三段情史，舊愛背景個個顯赫外，更竟然清一色姓林！不過當中最經典的，必定是曾公開講「我真係好愛好愛好愛好愛好愛好愛好愛BB」的林峯。

吳千語多年來屢被指拜金。（IG@karena_ngs）

1. Derek Lim（林建龍）

吳千語10年拍廣告後，被黃百鳴相中而簽約入行，很早期已有「拜金」形象，指屋邨出身的她極力躋身上流，現身「富二代蒲點」，以「嫁個有錢人」為目標。11年，她被拍得與1985年港姐冠軍王愛倫的細仔Derek Lim孖住夜蒲、又攬又咀，令戀情曝光。不過兩人拍拖時間不長，而男方3年前已迎娶拍拖多年的烏克蘭名模Olga Verbych。

王愛倫細仔Derek曾與吳千語短暫相戀，不過最終情歸烏克蘭名模。（IG@derek__lim）

2.林峯

吳千語跟林峯的戀情轟動一時，有傳兩人拍《男人如衣服》撻著，而以往對戀情極低調的林峯，13年首於《勁歌總選》奪得「最受歡迎男歌手」時，竟在台上「多謝BB」，其後更曾當住記者面前大講7次「我真係好愛好愛好愛好愛好愛好愛好愛BB」，不但令吳千語有「吳七愛」之別名，更令人懷疑林峯是否中了「BB降」。林峯當時是無綫一線小生兼力捧歌手，又是「廈門李嘉誠」之子、家族身家被指30億；公開戀情後，吳千語出活動身價幾級跳，不過兩人的戀情維持了5年便告終，林峯19年與張馨月結婚，誕下一女。

吳千語與林峯以往戀得非常高調。（VCG）

林峯曾公開發表愛的宣言，大講「我真係好愛好愛好愛好愛好愛好愛好愛BB」。（VCG）

不過，與吳千語分手一年左右，林峯就與張馨月結婚，並誕下一女。

3. 林孝信

吳千語尚未正式與林峯確立關係時，被拍到與富商林建名細仔林孝信（Howard、活少）關係密切，指男方出席父親旗下服裝品牌派對時，偷走私會吳千語，又為她揀衫。不過二人的緋聞，最終無疾而終，當時的吳千語最終情歸林峯。