娛樂每日8分鐘｜陳敏之母不敵急性血癌離世　食神梁文韜巨肚回歸

陳敏之丁母憂 不敵急性血癌離世：沒有妳的日子不知道能怎樣過

陳敏之日前發文透露媽媽病重，生命時鐘在倒數，懇求有奇蹟發生。可惜在1月26日中午敏之傷心宣告，媽媽不敵急性血癌離世。配以多張媽媽生前照片，字裡行間充滿不捨之情。

陳敏之丁母憂 不敵急性血癌離世：沒有妳的日子不知道能怎樣過

食神梁文韜曾激減130磅 苑瓊丹曝光近照身型已翻脹巨肚回歸

有「食神韜」之稱的食家、大廚兼飲食節目《日日有食神》主持人梁文韜（韜韜），大肚腩及肥胖身型是他的標記之一，不過現時73歲的他，數年前深感年紀漸大要注意健康，加上弟弟59歲時就突然離世等，於是決心用生酮減肥法減肥，33個月間從325磅激減到195磅，足足減去130磅，身型暴瘦幾圈，更帶點蒼老！不過由於他始終是一位食家，通關後四圍密密食，從最新近照所見，韜韜身型已經「翻脹」。

食神梁文韜曾激減130磅 苑瓊丹曝光近照身型已翻脹巨肚回歸

張衛健綵排演唱會發生意外 吊威也彈鋼琴半空墮地

58歲張衛健正在為下月22日（年初三）澳門演唱會積極綵排，但昨日發生意外，張衛健排練一段半空璇轉彈鋼琴的表演，由於三角鋼琴吊在半空中重量相當，威也一時承受不住鬆脫，張衛健亦有半空跌落地面，幸好沒有受傷，張衛健事後亦表示：「放心綵排一切安全。」

張衛健綵排演唱會發生意外 吊威也彈鋼琴半空墮地

麥明詩情史回顧｜多次為前度林作當眾痛哭 曾表明不覺舊情是污點

「10A港姐」麥明詩（Louisa）近年淡出幕前，但一舉一動仍備受關注，她月前終於認愛飛機師男友盛勁為，昨日更被婚紗攝影師洩蜜。盛勁為是麥明詩入行後第二位承認的男友，雖然緋聞傳了1、2年，但都是數個月前才正式認愛，當時她已講明想生夠4個BB。不過，麥明詩與盛勁為的一段情，就遠不及她跟林作的舊情轟動。

麥明詩情史回顧｜多次為前度林作當眾痛哭 曾表明不覺舊情是污點

樂壇天王被野生捕獲開騷空檔行廈門商場 任人影唔嬲兼親民玩狗

樂壇天王陳奕迅（Eason）最近忙於在廈門海峽大劇院舉行六場《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》，昨日（25日）他趁着演唱會休息空檔期間現身廈門「萬象城」商場行街，更被當地粉絲偷拍放在「小紅書」，因而有大量陳奕迅行街的照片曝光。

樂壇天王被野生捕獲開騷空檔行廈門商場 任人影唔嬲兼親民玩狗

《愛．回家》被叮走熊家角色解凍後又犯禁 分享劇本內容劇透被罵

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，先後有多人被叮走，甚至連熊家的主要角色，蘇韻姿飾演的熊家三妹熊心如，傳她犯了三宗罪而被叮出劇組，被投閒置散多時。早前蘇韻姿剛被解凍，接拍《非份之罪》，仲承諾會聽教聽話，想不到她開心得滯，最近在IG分享了劇本內容，犯了劇透大忌，果然性格很難改變。

《愛．回家》被叮走熊家角色解凍後又犯禁 分享劇本內容劇透被罵

翁靜晶藉熱話講法律 指人黐名人做人設：話自己識揸飛機、係博士

翁靜晶不時在網上開直播，除了講解奇案外，亦會以深入淺出的方法分享法律知識。前晚（24日）她開直播時表示近日有一位與歌手拍拖的女士冒出來，事件在城中引起熱話，她表示：「我見呢單案件好多人都踩咗界，個情況都嚴重，好自為之。」翁靜晶以法律角度講到在香港及美國西雅圖借錢的追溯期、債主以發布不雅照威脅人還錢、誹謗、買博士學位、行使假文件、公證文書等等，觀眾都表示獲益良多。

翁靜晶藉熱話講法律 指人黐名人做人設：話自己識揸飛機、係博士

傳汪小菲每月畀100萬台幣贍養費 大S稱金額被惡意誇大：並未收取

大S（徐熙媛）與汪小菲離婚後，風波不斷，汪小菲曾在網路上公開2人的離婚協議書，卻沒有隱匿大S的帳號、住家地址等私人訊息，遭提告違反《個人資料保護法》，全案經台北地檢署偵查終結後，日前（24）日起訴汪小菲。對此，大S也透過工作室回應了。

傳汪小菲每月畀100萬台幣贍養費 大S稱金額被惡意誇大：並未收取

《新聞女王》綠葉老人斑盡現兼滿頭銀絲 曾得罪人遭尋仇被斬傷

56歲路芙去年演出TVB最熱門的劇集《新聞女王》，並在劇中飾演新聞記者，更與佘詩曼在劇中有對手戲，表現亮眼突出。路芙自從離開效力18年的新城電台，之後在2021年簽約TVB經理人合約，積極在電視圈事業發展。路芙日前（24日）在小紅書分享與關寶慧的合照，卻意外驚見全臉老人斑兼頭上出現大量銀絲的情況，老態盡現。

《新聞女王》綠葉老人斑盡現兼滿頭銀絲 曾得罪人遭尋仇被斬傷

華姐冠軍旗袍造型變古典美人 網民羡慕佢老公：上輩子救了菩薩吧

現年39歲的李亞男（Leanne）與王祖藍在2015年結婚，婚後育有兩個寶貝女Gabby同Hayley，一家四口幸福美滿。而李亞男亦淡出幕前，專心照顧家庭，不時在社交平台分享日常生活。日前李亞男上載了一段影片，片中所見，李亞男試穿了兩件旗袍，最後揀中一件黃底白花的旗袍，身形高䠷的她完美駕馭旗袍造型，優雅又有氣質！

華姐冠軍旗袍造型變古典美人 網民羡慕佢老公：上輩子救了菩薩吧