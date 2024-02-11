專訪｜陳懿德斷韌帶跛腳仍然綜藝接唔停　龍年目標做一廠大騷司儀

陳懿德（德德）在2022年參加《香港小姐再競選》，憑住搞笑又有個人風格的腹語表演突圍而出奪得季軍。正當工作量開始增多之際，去年初她卻因為打波整傷韌帶，要停工休養兼做腳部手術，對正值上位期的她來說，可謂是晴天霹靂！不過，她在腳傷後仍然工作不斷，早已達成年初訂立的目標，不但有監製跟她說：「唔緊要啦，你整親腳，我哋就做個坐低嘅節目啦。」她更成為重頭節目《亞洲超星團》的唯一後訪專員，亦因癲癲得得性格而有不錯的觀眾緣。趁住農曆新年，《01娛樂》相約德德整蘿蔔糕，順便講下龍年願望，她說：「希望做到一廠大騷司儀！」

場地：Studio Meta



德德最愛的賀年食品是蘿蔔糕，所以她亦在工人姐姐教路下，挑戰自己整蘿蔔糕。（陳順禎攝）

請按下圖睇德德整蘿蔔糕花絮：

+ 3

德德在《香港小姐再競選》的腹語表演令人留下深刻印象。（電視截圖）

腳傷停工體重勁升10磅 冇衫啱著陷容貌焦慮

德德前日（9號）剛剛26歲，生日與年三十重疊，但就要在工作中度過，由細到大她的生日都在農曆年前後，講到究竟是好是壞，她說：「有樣嘢幾得意，每年生日都會疊近新年日子，譬如我今年26歲，我契爺契媽會畀26封利是我，每年都足！」團年、開年、生日會密密食，一定會食肥咗，德德選港姐期間曾經用三個月時間減去22磅（她更正是27磅！），講到過完年如何減肥，她卻說自己以往的方法太極端，油、鹽、糖、汁全戒，加上每朝跳400下繩及狂焗桑拿，結果卻因吸收不到健康脂肪，食太多白烚食物而甩頭髮，「瘋狂甩頭髮，我係勁Depressed，就咁『搲』一『搲』個頭，甩嘅髮量多到我以為生Cancer，真係唔係講笑！」

陳懿德希望新年可以去打牌，又自言自己打牌都不錯。（陳順禎攝）

陳懿德選港姐時，三個月減廿幾磅，連向海嵐都大讚她有決心，不過原來那時候她食得太清，營養唔夠搞到甩頭髮，有苦自己知。（資料圖片/葉兆康攝）

她自言由細到大都肥底，23歲選港姐前未瘦過，當時地獄式減肥瘦返當然開心，還買了很多新衫，但去年腳傷意外後，兩個月休養時間被迫停止運動，令她體重瞬即飆升10磅，德德沮喪不已，更一度陷入容貌和身材焦慮：「抖完我開始要返工，但啲衫着唔落，企喺啲衫同褲前面揀唔到著邊件，真係喊咗出嚟！」眼見自己愈來愈有肉，但那時傷到連去廁所都要坐輪椅，又如何做運動呢？這種無力令德德深感委屈，不過她後來慢慢想通，明白到這只是過渡期：「我會慢慢變好，呢個唔係永久嘅stage，之後會越嚟越好睇！我會更努力畀大家見到更好嘅陳懿德！」

德德說自己是肥底，23歲選港姐之前，從未試過冇肚腩。不過要她地獄式減肥，毅力驚人的她一樣做到。（陳順禎攝）

新年著紅底底 被李丞責批桃花運麻麻

說回新年，德德從小就會陪家人包利是，視之為親子活動，而母親更會送她「紅底底」：「佢諗住新嘅一年送一個祝福畀我，希望我由內到外都咁好。」問她會否對傳統習俗跟到足，她說自己初一確實會不洗頭，但去年就發生了一件事：「舊年我年三十趕得滯唔記得洗頭，但係已經初一喇喎，個頭已經好『笠』，嗰日勁『笠』勁油都要照出去拜年，好唔舒服。一到12點前我即刻倒數10、9、8、7……跟住去洗頭。」

今年年三十亦是德德的26歲生日，她在工作中度過，為花車匯演做綵排。（陳順禎攝）

德德最近主持新春開運節目《風生水起》，接觸到多位玄學家，想必有趁機會叫對方贈自己幾句，她透露李丞責師傅讚她今年財運好、驛馬星動適合拍旅遊節目，亦適宜拍感情戲。不過感情運方面，師傅就話麻麻，德德失望說：「佢話今年桃花唔太突出啊！佢講完一堆嘢，我聽得好開心，跟住我就話，丞丞師傅我想問我今年嘅桃花點呀？佢諗咗好一陣嘅，跟住佢話，你今年桃花就……唔太突出，所以唯有努力工作先囉。」

德德拍完《風生水起》都學識不少玄學知識，可惜李丞責師傅十分婉轉地告訴她，今年桃花運不太突出。（資料圖片/陳順禎攝）

爆許文軒比徐文浩鹹濕 教催財兩招

德德又大爆料，指拍攝期間有一個冇出街環節，從面相睇哪位男拍檔比較鹹濕，她笑唔停叫記者估答案，笑說：「正常人都應該係估文浩鹹濕啲啦係咪？但係係Edmond（許文軒）呀！」之後還不斷幫兩位拍檔講好說話。而拍完這個節目，德德亦學識不少催運大法，現在教大家幾招：「今年嘅正財位係北面，要擺啲紅色或者金色嘅飾物或者物品。如果偏財位就係東面，呢啲位置可以擺豬仔錢罌或者一缸水。（你有冇真係跟住做？）我有呀，成日喺屋企攞個指南針周圍度呀！」

德德說外間可能受之前的報道影響，以為徐文浩（右）好貪玩，但實情他是細心暖男，連拍檔的妝容都幫手照顧；至於許文軒（左）則好像哥哥，無論是公司頒獎禮還是民間的獎項投票，他都四處幫德德拉票。（Instagram：taktakrachel）

回應住豪宅好有錢 首次派利是超有心思

講起屋企，德德不時因為「屋企大」上報，指她位於元朗的大宅樓底極高，有巨型飯廳容納到20人開Party，她亦不諱言屋企空間夠、坐得舒服，過年的確是其他人到訪她家拜年居多。對於「有錢女」標籤，原來在入行前已經有，德德說：「其實我由細細個，有時人哋都會有啲標籤，形容我屋企有錢，但係我會覺得嗰啲錢唔係我，屋企有或者爸爸媽媽有，係佢哋嘅事，但係我好希望係我自己搵到，然後我養返佢哋，所以我喺大學時期已經冇再問屋企攞錢，瘋狂補習，希望唔好靠佢哋畀零用錢，而自己自給自足，交學費。」

不時有報道指德德住在豪宅，巨廳輕鬆容納廿幾人開Party，德德日前就邀請羅天宇、蘇韻姿、何浩文、何依婷、翟威廉等廿多名好友去她家開生日會。（Instagram：taktakrachel）

講到家庭背景，德德說父母以前做生意，但現時已退休，專職享受人生。（Instagram：taktakrachel）

德德每年利是錢都幾多，父母最多試過畀$5,000，收利是當然收得多，但今年是德德入行後第一年派利是，她特製了兩款「德」字利是封，笑言興奮又緊張：「利是封後面寫埋我好想多謝大家，同埋對大家嘅祝福語，我係好有心思，有冇人讚自己好有心思㗎 ？哈哈，希望大家感受到我嘅心意！」並謂：「我上年已經想派，好想多謝返每一個幫過我嘅人，雖然啲人成日話我屋企有錢，但係我希望大家留意返，啲錢係我自己攞出嚟派畀大家，多謝大家！」

德德入行後第一年派利是，特製了兩款寫住「德」字的利是封。（陳順禎攝）

為了答謝幫過自己的人，德德在利是封背面都附有自己的祝福語和多謝說話，又不停用「德」字食字，別出心裁好有誠意。（陳順禎攝）

感恩唔靚女都有人幫 仍然期望真誠對人

德德在訪問期間不止一次說，自己靠大家才有今日，以入行兩年幾的新人來說，她的機會絕對多，而她亦相當感恩，不放過每個可以多謝同事的機會：「我選港姐嘅時候，我媽咪都話真係估唔到你入到決賽，佢支持我選，覺得有多啲經歷、經驗，但其實我由細都知道我唔係嗰種『嘩，你真係好靚呀！』嗰種女仔，嗰種女仔就話Suppose好多人幫，你靚，我都想畀你好啲啦。我唔係嗰種，但係沿路上又有好多人幫我，所以我有今日唔係靠我自己一個人，要多得咁多人咁錫我！」

陳懿德多謝有很多人愛護自己。（陳順禎攝）

第一次和德德見面時，很快已感覺到她幾搞笑又熱情，傻大姐一名很有親和力，而「真誠」相信亦是其可貴特質之一，她選港姐填志向時，期許自己成為一個忠於自己、真誠善良待人的自主女性，因為她覺得，要做個有貢獻的人很易，要真誠待人卻很難，尤其年紀愈大就愈難。當問到在娛樂圈浸淫了幾年，自己是否仍然履行到選港姐時這個志向，她說：「真誠待人係好難，但我同時都相信，每一段關係都係雙向，你真誠對人人哋就點對你。你唔用真心對人嘅話，憑咩都要求人哋用真心對你？所以我都繼續保持住真誠嘅心，希望可以感染到大家！」而她亦感激在這個人稱「大染缸」的地方，遇到的人都是很好的。

陳懿德選港姐時希望自己將來真誠、自主，而到了現在她仍保持這個心。（陳順禎攝）

無懼腳傷未復元 接連獲點名孭飛綜藝節目

過去一年，德德雖然整親腳，但她仍然覺得這年好好，本來她都很擔心因為腳傷而失去工作機會，非常沮喪，而在此她要特別感謝《周六聊Teen谷》監製吳國華：「佢話唔緊要啦，你整親，呢個節目你坐低做啦，呢個係我整親之後第一個節目，亦都因為呢個節目，開始有第二啲導演同監製見到我嘅存在，搵咗我做其他節目，譬如《請一日假去旅行》，我冇諗過慢慢多咗工作。」

《周六聊Teen谷》讓更多監製留意到陳懿德，使她迎來更多工作機會。（電視截圖）

去年初，她祈求可以在這年間擁有屬於自己的綜藝節目，韌帶撕裂時她以為「世界末日」了，但接下來不論是上述的節目還是《通靈之王2》，都找德德做主持，她更是重頭節目《亞洲超星團》的唯一後訪專員，深得監製歡心。德德說自己做《超星團》一晚內要認出65個學員，記低評判對各人的評價並且逐一訪問，更要隨參賽者背景即時「轉Channel」用不同語言採訪，自己有時都很錯亂，絕對挑戰甚大。

德德雖然在台慶失落她之前好恨的「最具潛質新人獎」，她有少少覺得「哎呀，冇㖭！」但不至於失望，反而會檢討自己，希望有日實至名歸再攞獎。（Instagram：taktakrachel）

德德感激梁思浩找她拍《通靈之王2》。（Instagram：taktakrachel）

龍年望進軍一廠 做大騷司儀

不過德德亦留意到，有觀眾說她普通話可以講好一些，她於是就去學普通話增進自己，往司儀方向繼續進發。訪問做到半路，德德突然「呀！」了一聲，然後說今年最開心訪問了劉德華、林家棟，並獲得很多好評：「做一個訪問係好難收到好評，尤其是我呢啲誇張派，大聲少少或者笑得開心啲，啲人已經覺得太Over，但有時做綜藝節目就係需要呢樣嘢去增加個氣氛，令人哋覺得開心，所以有時都Adjust緊個程度。啲人睇完足本版竟然讚我！最開心係⋯⋯哈哈哈哈！佢哋覺得我喺佢哋面前都冇怯場，好淡定，個笑都OK唔會太多，我覺得好開心！」

德德訪問了劉德華、林家棟、彭于晏，還收到不少好評，是她今年最開心的事之一！（Instagram：taktakrachel）

德德說有日做訪問期間，突然有人大叫「陳懿德！」她以為是熟人，但原來是黃日華，對方說：「我有睇你啲節目㗎，我覺得你好搞笑，同埋你笑容好好，Keep住！」令她受寵若驚。（Instagram：taktakrachel）

不過德德都坦言，新一年其中一個目標，是主持節目時不要只顧住大笑，「有觀眾話見到我做主持就覺得有個開心嘅氛圍，呢個係真性情，但係有啲觀眾覺得Over咗，我而家都拿捏緊，呢個都係我目標。」除此之外，她希望綜藝、司儀、劇集三線發展，但目前會先做好主持工作先，因此她第二個目標就是希望向一廠進發，做大Show司儀，祝德德心想事成！

德德龍年的目標是希望做到一廠大Show司儀，希望她心想事成！（陳順禎攝）

請按下圖睇更多陳懿德專訪相片：