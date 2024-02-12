MC張天賦貼愛犬相加PayMe code收利是惹批評　結局神逆轉

自從電子支付盛行以及疫情改變習慣後，近年不少人都會用PayMe等電子方式派利是、收利是，以往都曾有人於社交平台貼出PayMe code收錢，而被封為「PayMe乞衣」，指他們攤大手板問人攞錢。早前MC張天賦領養了一隻狗狗「豬柳蛋」，趁著新年，他在社交平台貼出PayMe code，說：「豬柳蛋祝大家，攤喺屋企唔使做，自動準時有人餵嘢食。」再貼出一張豬柳蛋的可愛大頭相說：「禁止過多過10蚊 多謝合作」

MC張天賦在大年初一貼Payme code收利是，引起部分人批評。（IG@mcheung1201）

MC貼出狗狗「豬柳蛋」的照片和Payme code收利是。（IG@mcheung1201，payme code經後製打格）

有網民就不滿他這個舉動，認為他有55萬Followers，假設有20萬人睇他的限時動態、每人捐$10，他什麼都不做都淨袋$200萬「被動收入」，又批評他作為當紅歌手、本身已經賺大錢，不應這樣叫Fans課金，又說：「唔係啩？佢架波子（保時捷）都幾百萬啦。」但亦有人認為「願者上釣」，Fans自願派電子利是沒什麼問題。

MC有講明禁止捐超過$10。（IG@mcheung1201）

揸「波子」的MC（左下）早前與Tyson Yoshi、洪嘉豪、徐浩、陳巧威等車聚。（IG@mcheung1201）

不過，張天賦其後再貼出一個限時動態，他用PayMe將$20,000過數給保護遺棄動物協會（SAA），再說：「豬柳蛋瞓醒個晏覺，就有錢錢做善事，代佢多謝大家！」網民立即說批評他的人原來「炒車」，怪錯了MC，還讚他有愛心，總算成功拆局。