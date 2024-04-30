西甲｜巴塞隆拿反勝華倫西亞　全靠利雲度夫斯基帽子戲法

撰文：顏銘輝
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周一晚的西甲，巴塞隆拿靠羅拔利雲度夫斯基大演帽子戲法，主場以4：2擊敗華倫西亞，現時33戰得73分，壓過基羅納排次席，但被84分的榜首皇家馬德里拋離11分。

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