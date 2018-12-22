【01球評】從曼聯球員反應看摩連奴離任　Respect與3指有玄機？

摩連奴離職，不用詳細說明也知道他是被辭退；如果說他是主動遞信，絕對不可能有人相信。 過去執教皇家馬德里、車路士都曾與陣中主將鬧翻，加上這一次，看來他再也無法擺脫標籤，永遠被視為一個時間久了就會失盡球員歡心的麻煩人吧。

英國《太陽報》甚至指，山齊士與盧祖就摩連奴去留打賭2萬鎊──未上場踢波就上了報紙頭條的山齊士，澄清報道全屬虛構時才「順道」多謝摩連奴一句：「摩連奴給了我為世上最佳球隊效力的機會，我對他只有感激。我們是一支真正團結的球隊。我們是曼聯。尊重。」

僅4球員出post多謝摩連奴

球星們平日都善用社交媒體，宣傳贊助商品、贏波後post慶祝相，但直至這一刻，公開就摩連奴離隊發表任何感言的曼聯球員就只有4人──連格、身為摩連奴上任後第一簽但上季尾離奇失寵的艾歷拜利、近期才開始得到正選機會的新兵達洛治，還有只踢過一隊兩場的18歲小將安祖高美斯。

按圖放大：公開就摩連奴離任發表感想的曼聯球員寥寥可數

球隊戰績不理想，主帥黯然離去，球員出post道別不是最基本的公關手段嗎？不必是「迷摩黨」也可在社交媒體講幾句吧？

不過，曼聯這班「沉默大多數」當中，最「樣衰」的可算是普巴。不會懷疑他真的膽敢一等到摩連奴被炒消息公布就馬上公開那張奸笑相，但他之後刪了post，還要贊助品牌發聲明澄清並非落井下石，卻沒有再試圖補救，隨便一句「在摩連奴麾下學到了很多」之類沒意義沒內容的post也懶得出。

還是他真的刻意不出post談摩連奴，以沉默告訴全世界，他確實非常不滿摩連奴，現在他下台，自己終於美夢成真？

摩連奴與曼聯的結合，正式告一段落。（Getty Images）

由Daddy到孤獨下台

昔日在車路士被球星們尊稱為Daddy的摩連奴，到底與曼聯球員關係有多差？

除了在爭冠討論中刻意表現謙虛而令人覺得太假之外，其餘時間說話都頗為真誠的曼城領隊哥迪奧拿，在摩連奴離開曼聯後說：「作為領隊，我們都是孤獨的。」

摩連奴的3隻手指、那句Respect, respect, respect，與其視為自我吹噓、自負的表現，也可以反過來說，一切其實反映了他的信心不足。

摩連奴也許沒有想過，拜利會是少數雪中送炭的球員。（資料圖片）

當強者淪為失敗專家

佛洛伊德精神分析學派（Psychoanalysis）其中一套較為著名的心理防衛機制（Defence mechanism）理論當中有反作用形成（Reaction formation），根據維基百科的簡單解釋，「反作用形成」定義為「意識性的採取某種與潛意識所完全相反的看法和行動，因為真實意識表現出來不符合社會道德規範或引起內心焦慮，故朝相反的途徑釋放。」

一直以來，摩連奴對外形象都是自信十足，永遠不會輸的強人、王者，即使今時今日的曼聯如斯不堪，自己也確實對球隊發展感到憂慮，但不能示弱，違反公眾所認知的摩連奴形象，所以才裝出這自我膨脹的一面。

他經常明嘲暗諷阿仙奴與利物浦多年無冠，但自己的3個英超冠軍當中，有兩個都是超過10年前贏來的；自兩年半前入主奧脫福起，摩連奴只能帶領曼聯贏社區盾、聯賽盃和歐霸盃，彷彿自己也淪為只能回味往事的「失敗專家」了。

除了黑面，摩連奴狼狽的一面今季也頻繁出現。（資料圖片）

部分人認為他「博炒」，所以現在其實是成功了。難分真與假，但至少可以肯定的是，這個曾經雄霸歐洲球壇的大人物，今時今日再也得不到世人的尊重。不過，他被記者追訪仍表現平靜，就連半句怨言也沒有。

個人一向對他的大巴戰術毫無好感，亦為馬達被投閒置散感到可惜；但至少摩連奴做到「君子相分，不出惡言」，單此就值得尊敬。

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