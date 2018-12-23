【英超】普巴首開腔談摩連奴　「感謝他帶隊贏冠軍」

日前易帥的曼聯周六大勝卡迪夫城，在前任領隊摩連奴麾下失去位置的普巴復任正選，今仗表現不俗，更先後交出助攻予靴里拉及連格，一洗坐冷板頹勢。這名法國中場賽後接受記者訪問，公開向摩連奴致謝。

賽後接受訪問，普巴早已預計記者希望追問有關摩連奴離任的回應，「我知道你們都在等待有關摩連奴的回應，有關今場比賽的回應。」

普巴表示：「球隊在摩連奴麾下贏得錦標，為此我要感謝他。並非一切都很順利，但有部分很成功 ── 我們贏得錦標。贏冠軍能令你成為更好的人，為此我想感謝他。」

普巴今仗復任正選，表現突出，交出兩記助攻。（路透社）

普巴聲稱，一切已成過去，自己現在就與隊友們一樣，展望未來，以贏波取分為目標，「我們想重返聯賽榜首」。

談到在蘇斯克查麾下的新開始，普巴就指：「第一戰就取得這樣的好開始，我們大家都很高興，最重要的是能夠延續下去。我們不可以今場踢成這樣、攻入5球，然後下場就輸。」

意氣風發的普巴。（Getty Images）

按圖放大：普巴賽後IG四連發

普巴賽後與蘇斯克查慶祝。（路透社）

蘇斯克查：享受與普巴合作

蘇斯克查則對一班球員表現滿意，更提及過去曾與普巴合作，「我曾與他合作過，那兩日過得很愉快；未來4、5個月，我仍會享受與他及其他球員合作。」

蘇斯克查又透露，前隊長朗尼賽前曾給他建議，對他治軍有很大幫助：「若然你擁有好球員，足球就很簡單；而他們（曼聯球員）都是非常出色的球員，質素高得令人難以置信。我星期四晚到埗，我想，朗尼給我的短訊與意見都有幫助。他告訴我，只需要令球員享受足球，帶着微笑向前，踢出曼聯精神 ── 我就向球員提出了這要求。」

蘇斯克查帶領曼聯首仗就大炒對手，有個好開始。（Getty Images）