【英超】曼聯或增設足球總監　舒米高考慮自薦「望帶回紅魔文化」

曼聯與摩連奴「分手」後，有意設立足球總監一職，名宿舒米高表示有意應徵。這名一代丹麥門神又指出，現時最重要的是將曼聯本身的文化及個性，帶回這個令他聲名大噪的球會。

舒米高近日接受電台訪問，對球會任命足球總監一職發聲，直言自己有興趣擔任這個位置。

55歲的舒米高說：「我真的想在那職位前加上自己的名字，現時最重要的是帶回曼聯本來的文化及個性。」

舒米高近日表示自己對重返成名地工作有興趣。（Getty Images）

正考慮「自己夠不夠資格」

由1991至99年效力曼聯的舒米高又稱，若球會招聘，自己會積極考慮：「我在想自己夠不夠資格，如果我有答案的話，我一定會自薦。我會在聖誕到新年期間，好好想一想。」

舒米高效力曼聯8季期間，為紅魔鎮守大門，上陣398次助球隊贏得5次英超冠軍，3次足總盃及1次歐聯冠軍。

曼聯大炒卡迪夫城5：1。（Getty Images）

蘇斯克查重返曼聯取得好開始。（Getty Images）

曼聯今季在摩連奴帶領下，17戰只得26分，成為球會英超年代最差成績，紅魔與摩帥「分手」收場，由蘇斯克查暫時接手，直到請得新領隊為止。

蘇斯克查領軍首戰作客卡迪夫城，取得好開始，球隊以5：1大炒對手，現以29分於英超排第六。