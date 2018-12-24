【英超】曼聯「後摩連奴」年代大變　費格遜出山做特別顧問

曼聯易帥後，不止由蘇斯克查擔任暫代領隊，費格遜前得力助手費倫重返「紅魔」從旁協助，球會亦會重組架構。 費格遜（Sir Alex Ferguson）將會以特別顧問身份出山，有指他未正式出山已大大影響球會過去數日的決定。費Sir回歸手握多少實權仍是未知之數，但對紅魔未來將會有重大影響。

據報費格遜是蘇斯克查獲聘的背後一大助力，該名挪威名將亦明言會定期與恩師溝通，費Sir亦是主張請其助手費倫回歸紅魔的「舵手」。

外國傳媒指執行副主席活禾特（Ed Woodward）在領隊人事任命上連番出錯，想盡快帶球隊重返正軌，才會向費Sir招手。

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摩連奴離開曼聯，球會開始改革。（路透社）

費格遜為蘇斯克查成為暫代領隊的牽線人物。（路透社）

活禾特權力被架空？

活禾特2012年上任後，雖有費格遜、卜比查爾頓及前足總總裁大衛基爾組成的顧問團幫助，但活禾特本人甚少尋求意見，聘用雲高爾、摩連奴都是活禾特本人的決定。

有消息指，活禾特向球會班主格拉沙匯報，需要「踢走」摩連奴時，被告知今次需要找到真正合適紅魔的領軍人物，費格遜因而成為特別顧問。

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活禾特被告知今次要為球隊物色合適人選。（Getty Images）

雖然身居要職，但外媒指費格遜不會以全職身份回歸，所以會有多少實權仍是未知之數。不過蘇斯克查及費倫因費格遜獲聘，可見其影響力絕對不少。

費格遜重返紅魔影響力依然。（Getty Images）

足球總監爭奪戰爆發

除蘇斯克查、費倫及費格遜等「前朝」元老回歸外，舒米高亦想重返成名地。這名丹麥一代鋼門日前在訪問中透露，只要曼聯招聘足球總監，自己會積極考慮應徵。足球總監一職為紅魔在摩連奴離職後，曾表示有意增設的職位。

不過舒米高需要與RB萊比鍚高層米曹「拗手瓜」。米普曾任熱刺、修咸頓的首席球探，發掘不少球星如捷比亞、迪利阿里等。有指米曹已與活禾特見過面，成為紅魔新足球總監的大熱。