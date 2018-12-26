【英超】利物浦拆禮物日鬥紐卡素　高普：看淡利物浦的人荒謬

「聖誕一哥」利物浦奪標沒可能？高普會告訴你：「荒謬」！ 有球迷看好可以冠軍非利物浦莫屬，亦有傳媒指往績對利物浦不利，高普對兩邊言論作出回應，指現時談論聯賽冠軍誰屬實在太早。

利物浦以48分位列榜首，領先次席的爭標最大熱門曼城4分，但高普堅持現時去考慮奪標關鍵實在太早，又指傳媒某些問題奇怪之極：「在對狼隊之後，有人問我：『聯賽冠軍是否非你莫屬？』竟然有人這樣問我，實在是瘋狂。」

這名德國教頭又希望球迷上下一心，一起與球隊向聯賽冠軍這個目標邁進：「如你想享受過程，一起嘗試取得成功，歡迎你跟我們一起走下去。」

高普指現時談利物浦可奪冠太早，但不可看輕利物浦的機會。（Getty Images）

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聖誕領先有隱憂？

雖然「聖誕一哥=英超冠軍」近乎迷信，但過去10季英超冠軍8次都在聖誕節領先群雄，其餘兩次失落英超冠軍的「聖誕一哥」正是利物浦，所以縱然紅軍現時高據榜首，仍有傳媒不看他們好可以奪標。

利物浦今季半程不敗，暫時英超位列第一。（Getty Images）

高普希望球迷一起享受過程。（Getty Images）

高普忍不住爆粗：「我過去10年聽過無數次『只要聖誕領先就可奪標，只得利物浦不能』的故事，那全都是廢話（Bullsxxt）！這是什麼意思？現在的利物浦是支不同的球隊，時代亦已不一樣了，那些新聞一點都不吸引。」

利物浦過去10季兩度與英超冠軍擦身而過。（01美術製圖）

利物浦08至09年聖誕、元旦都領先，可惜最後卻與冠軍失諸交臂。（Getty Images）

紅軍悲傷的歷史

利物浦08至09年球季，在第15至21周領先列強，惟過年後連續3戰和波失去榜首位置，雖然季尾走勢強勁，但仍未能撼動曼聯「一哥」位置，最後以4分之差失落冠軍。

謝拉特一失足成千古恨，始終未能一嘗英超冠軍滋味。（Getty Images）

紅軍在2013至14年球季再次取得，爭奪英超年代首個頂級聯賽冠軍的機會。以一哥過聖誕的他們，雖在之後一度跌落第4，但第25周主場5：1大炒阿仙奴起，連贏11仗讓他們重回榜首，可惜第36周主場對車路士，謝拉特一失足成千古恨，以0：2輸波後，其後一輪作客水晶宮和波收場，最後以2分之差飲恨，該季冠軍為曼城。

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