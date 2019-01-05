【行山】旅行隊「武林大會」嶂上登山節　行山人士40年朝聖傳統

一年一度，山界人物，聚首一堂。 既是聚會，也是交流，更是一個節慶。 「嶂上登山節」可說是香港行山及旅行界的武林大會，參加者數以千計。在每年的第一個星期日，各支行山隊浩浩蕩蕩，從四方八面的行山徑，上到行山界聖地嶂上聯誼共聚。第27屆嶂上登山節於今年1月6日舉行。

在2019年，嶂上登山節來到第27屆，但其實旅行隊會師西貢嶂上的傳統並不只有27年歷史。在70年代，香港的旅行隊如雨後春筍，愈來愈多，在山上相遇碰面難以詳談交流，所以有旅行隊發起，每年元旦於西貢嶂上舉行「元旦大會師」，邀請各支隊伍參加。

中國香港旅行遠足聯會主席周國強參加過70年代的元旦大會師，講到活動起源，他說：「在70年代，很多旅行隊常常碰面，不如就一起舉辦一個行山界的武林大會！」行山不用過招比高低，那麼山友在武林大會中做什麼？周國強表示，當年資訊不流通，不像現在上網就輕鬆找到成千上萬的路線介紹，所以大家會交流行山路線，通報行山徑的路況。

在70年代，旅行隊行山入嶂上。（由中國香港旅行遠足聯會提供）

在70年代，登山節的前身叫「元旦大會師」。（由中國香港旅行遠足聯會提供）

由多支旅行隊組成的中國香港旅行遠足聯會在1982年成立，到1992年正式將元旦大會師易名為登山節，並且將舉行日期由元旦改為新年第一個星期日。周國強解釋，元旦會撞很多活動，所以改期。漸漸地，登山節由最初旅行隊交流資訊的聚會，發展成嘉年華，向大眾推廣安全遠足、保育郊野、防止山火及健步強身的主題。

SARS後有逾6000人參加

周國強回憶，最多人參加的一次登山節是在千禧年初，香港經歷非典型肺炎（SARS）之後，很多香港人為健康投入郊野的懷抱。他說：「SARS後那年，我們原本預備了5000個紀念章派給參加者，結果全部派光，還要安排補領，那年最後有超過6000人參加。」

數十支行山隊聚集，大隊動輒幾百人，細隊亦有幾十人，在嶂上的草地上，人流如百川匯海。周國強說：「（整個活動的總參加人數）人少極都過千，除非天氣很差或者受傷，否則都會去行。我們都有一種心態，希望藉住這一日聚會同朝聖。」

在80年代的「元旦大會師」，多支旅行隊及行山人士聚集在嶂上。（由中國香港旅行遠足聯會提供）

朝聖？周國強表示，位於西貢西郊野公園的嶂上當年是行山界的聖地，「就像伊斯蘭教徒會去麥加朝聖那樣」。嶂上在西貢群山之中，被石屋山、牛耳石山及畫眉山環抱，有士多補給，也有草地供遊人紮營休息。周國強補充，嶂上四通八達，所以是舉行登山節的好地方，不同行山隊可以選擇不同的方法上落嶂上。他說：「登山節有3次不在嶂上舉行，但路線比較單調，而且上落山的路可能得一兩條，結果排長龍塞住。」

取道嶂上郊遊徑最方便

連接嶂上的行山徑多不勝數，如果要入嶂上，最快的方法是由猴塘溪出發，沿嶂上郊遊徑行1小時。數大徑的話，有麥理浩徑第3段經過嶂上，所以行山人士亦可以由北潭坳起步，沿麥徑越過牛耳石山及岩頭山，落到嶂上，或者從水浪窩出發，攀過雞公山，逆走麥徑入嶂上。由北潭涌或鰂魚湖為起點的話，亦可以沿榕北走廊，經北潭上山駁麥徑前往。

近年登山節變成嘉年華，會有不同組織擺攤位。（由中國香港旅行遠足聯會提供）

第27屆嶂上登山節流程：