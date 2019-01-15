【英超】利物浦舊將懷斯自傳爆比拿美高球桿襲擊內幕　芬倫也在場

「我不管會否入獄！」前鋒比拿美手持高爾夫球桿，向睡眼惺忪的懷斯怒喝。 利物浦2007年到葡萄牙集訓，當時隊長謝拉特搞聚餐，豈料卻爆發衝突，最後更變成襲擊事件。 懷斯忍了多年，如今終於開口，皆因「當時如果還擊，我的利物浦生涯就完了」。

利物浦2007年在對巴塞隆拿前，先到葡萄牙進行集訓，眾將決定找一晚進行球員聚餐。懷斯在新推出的自傳憶述：「球員在這種晚宴都會小飲一兩杯，但我從不會這樣做。不過一兩杯啤酒無傷大雅，如果他們真的只喝一兩杯的話。」

懷斯指有數名紅軍球員在有食物之前，就已經開始飲酒，其中一人正是比拿美。以左腳力大無窮見稱的懷斯續道：「很快就見到有咪高峰在餐桌上，然後就聽到比拿美大叫：『懷斯，唱歌！懷斯，唱歌！』」

比拿美向來「惹火」，想不到隊友也不放過。（Getty Images）

比拿美為利物浦在2006至07年歐聯力挫巴塞隆拿的功臣之一。（Getty Images）

比拿美半夜尋仇 懷斯險「被收山」

比拿美一直不停大叫，就算眾人開始進食依舊不停，已然「飲大兩杯」，令這名挪威後防不勝其擾，忍不住向威爾斯球員怒吼：「給我他X的收口，要不然我就動手打人了！」比拿美還擊說：「我要殺了你這個紅髮XX！」

眾人當下都靜了起來，最後懷斯跟想早點回酒店的希比亞離開，與懷斯同房的艾格未有同行，故懷斯未有鎖上房門。

回房就睡了的懷斯，半夜突然被人嘈醒，還以為艾格回來了，豈料原來是來尋仇的比拿美。只見「兇徒」手持高球桿，高舉過頭隨即揮下，幸好比拿美受酒精影響，加上他及時縮腳避開，懷斯的小腿才未有受傷，要不然這名挪威「大力金剛腿」的足球生涯肯定提早完結。

懷斯重提被比拿美用高球桿毆打一事。（Getty Images）

懷斯暗示「後續決鬥」打贏了比拿美。（Getty Images）

懷斯遭追打 芬倫冷眼食花生

懷斯嚇得跳落床，比拿美大叫：「沒有人可以在隊友前面這樣蔑視我！我不管是否要坐監，我有足夠錢讓小孩生活。」比拿美怒不可遏，再次想揮棍打懷斯：「我不管了，我要殺了你！」這次懷斯不能倖免，被比拿美全力打中腰部。雖然他因為腎上腺素，懷斯當時沒有感到疼痛，但亦知道自己吞下一記重擊。

比拿美未有停下來，繼續追打懷斯；大腿再中一擊後，懷斯舉起被子作防衛。比拿美並非自己單獨「行凶」，門口還企有人，正是右閘芬倫。不過芬倫未有出手阻止，全程只是「食花生」。

令人意想不到的是懷斯的入球由比拿美助攻。（Getty Images）

懷斯再約戰 尊敬賓帥忍手

懷斯自稱出手還擊，「自己可以打低比拿美」，但亦明白只要還手「自己在利物浦的生涯就完了。」懷斯嘗試改變形勢說：「放低球桿，讓我們打場『拳頭交』！來！堂堂正正地打一場！」比拿美中計，怒目相向懷斯：「明天9時，我們再見再打過！」說罷便走。

懷斯未有說太多二人「決鬥」的過程及結局，但就透露一些端倪：「我覺得自己好像KO了他，痛毆他一頓或可令我感到好過些，但我太尊敬賓尼迪斯及球隊了，我們將要踢一場重要的比賽，這樣的衝突實在不必要。」

比拿美入球後「打高球」慶祝激怒懷斯。（Getty Images）

懷斯在事件發生後一季轉戰意甲。（Getty Images）

比拿美慶祝「打高球」 懷斯入波仍感「眼火爆」

比拿美最後被賓尼迪斯要求，向懷斯道歉並被罰8萬鎊，挪威左閘則未有受罰。比拿美道歉是真心嗎？對巴塞隆拿一戰，比拿美為紅軍射入追和一球，走到角球旗做出揮桿動作，懷斯「眼火爆」：「太XX的不尊重了，這個慶祝動作亦告訴大家，他道歉有多真心。」

下半場利物浦在這對「冤家」合作下，由比拿美助攻懷斯射入反勝一球，以2：1反勝對手。紅軍次回合回到主場，雖以1球不敵巴塞，但兩個作客入球已足夠他們晉級。比拿美季後以750萬鎊轉投韋斯咸，懷斯多留一季，在正選位置被巴西左閘奧拿利奧搶走後，2008年以500萬歐元過檔羅馬。