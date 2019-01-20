【港超聯】理文十人應戰負傑志　陳曉明：若出現最差結果是我問題

隨着凱景今日（20日）在冠忠南區身上全取3分，這支榜尾球隊開始向分列第8及第9位的夢想及理文進逼，追至只餘2分差距。 甫進入下半季就遇上連番惡戰的理文，繼上輪聯賽0：0悶和東方龍獅後，今日需作客衛冕的傑志，終在顏樂楓被逐下淨吞3蛋，陷入護級漩渦。

理文季中簽入的前鋒尼迪利及中場沙普夫都具卡士，上仗對東方，整體表現已明顯改善，今輪對上場敗予南區的傑志，自然以搶分為目標。不過傑志在華杜斯復出、加上前澳洲國腳中堅馬特史密夫作加盟後第一戰，表現亦回穩，上半場兩軍各有入肉攻勢，先是今仗表現活躍的鞠盈智和盧卡斯在理文禁區內，輪流製造險象，到24分鐘傑志後防連番爭球失敗，造就尼迪利殺入禁區起腳，王振鵬救出不遠，但其餘理文鋒將未能及時補中。

華杜斯27分鐘一記近射被袁皓俊救出，其中場拍檔黃洋一分鐘後傷出要由林柱機入替。不過，先開紀錄的仍是「藍鳥」，華杜斯43分鐘一記直傳予盧卡斯，這名巴西前鋒成功牽引對手後衛，再短傳入楔的林恩許，後者一射入網成1：0。

傑志、理文上半場均有不少入肉攻勢。（高詩琦攝）

費蘭度今仗亦有進賬。（高詩琦攝）

賓紀文入替獻助攻 盧卡斯獻兩傳一射

易邊後，雙方繼續互有攻守，理文前鋒史提芬彭利拿兩次起腳，但先是未能命中目標，另一次射門被主隊門將王振鵬接實；到59分鐘傑志的羅梓駿受傷退下火線，由另一青訓產品賓紀文入替。這名小將在右路表現十分活躍，傳中球多次威脅理文大門，至77分鐘顏樂楓因侵犯林柱機兩黃一紅被逐，賓紀文隨後再施傳中，盧卡斯終控定射入。88分鐘，盧卡斯短傳費蘭度近門射成3：0鎖定勝局。

傑志及理文賽前有吉祥物「傑仔」及「衝蜂Bee」合演愛情故事，宣傳賽事，吸引1591名球迷入場。不過，到賽事末段，球證多次判決都令雙方職球員不滿，兩軍更有多次小衝突。

黃洋頭暈需提早退下火線，並送院觀察一晚，進行更夕檢查。（高詩琦攝）

+ 3 + 2

傑志傷兩主力 羅梓駿輕傷 黃洋待檢查

今周東方龍獅作客逼和富力R&F、香港飛馬賽和夢想FC、冠忠南區亦敗予凱景，傑志全取3分後與南區同分，但對賽成績落後下僅微升一位，暫列第4。傑志主帥朱志光稱上周敗予南區未有影響球隊士氣，指面對逆境是傑志的強項。他說：「季初我已說列強爭霸會十分緊湊，是一件好事。現在每隊都有希望爭標，但我們要踢亞洲賽，若遇球員傷停影響難免較大。」他指羅梓駿拉傷肌肉但情況不嚴重，而黃洋則出現頭暈的情況，這位中場賽後需送院接受電腦掃描檢查，並需留院一晚，等待更詳細檢驗結果。談及後備上陣的22歲小將賓紀文，朱志光亦加以讚許，「一班小將可一步步接班。」

至於首次為傑志上陣的馬特史密夫，指今仗為自己由去年10月中以來首場比賽，狀態仍待提升，首戰港超聯後，他坦言：「我的第一印象是比賽的競爭很激烈，強度十足，我也很享受。」他又稱，自己與球隊仍待磨合，「上半場我們讓對手有一個入球機會，我們需要更集中去應對，但之後我們重掌控球及做好紀律去應付對方的反擊，相信之後能做得更好。」

兩軍完場前有多次小衝突。（高詩琦攝）

顏樂楓被逐。（高詩琦攝）

陳曉明指兩新援作用大 堅信能逐步搶分

理文賽後續列第7位，面對榜尾的凱景步步進逼，主帥陳曉明直言：「開季之初，我們多人受傷且未磨合，因而失了很多分給同級球隊，這是事實，但近幾場對東方、大埔、南區，我們已證明己隊不是很差的球隊，相信維持這種戰鬥力，我們會持續搶到分，若最終結果非常差，那是我的問題；但我的責任就是執好隊波，踢好每場比賽，就是這麼簡單。」

陳曉明認為尼迪利已能做到前場第一點的角色、沙普夫亦能解決中場串連上的問題，但兩人僅加盟兩周，有待融入，他亦讚賞陣中球員的拼勁，並放眼下周的菁英盃賽事。