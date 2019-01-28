【西甲轉會】武磊轉投愛斯賓奴　上海上港班主：回流無條件回巢

「武球王」出國了！ 武磊周二（28日）終於衝出亞洲，登陸西甲加盟愛斯賓奴。 上海上港「痛失」神射手，但班主明言武球王新東家承諾會給他主力位置，而武磊他日回流，亦會無條件回巢。

西班牙傳媒指，陳雁升3年前入主愛斯賓奴時，早已計劃為球隊引入中國球員，如今可謂「圓夢」。27歲的武磊早在今夏已屢傳會轉戰英超，但最終未能成事，如今終於完成出國的夢想。

愛斯賓奴公布武磊加盟消息。（愛斯賓奴Facebook）

武磊終於一嘗留洋夢想。（路透社）

武球王與上港的承諾

上海上港痛失神射手，董事長陳戌源向中國傳媒表示，去年奪得中超冠軍後，武磊再次表達出國的希望，自去年底就與愛斯賓奴傾談轉會可能性，最後達成協議，更指出西甲球會承諾會給武磊主力位置，出場時間得到保證。

陳戌源又透露，武磊答應他「留洋結束之後還會回來，無條件為上港效力」。

武磊今屆亞洲盃為國足攻入兩球。（視覺中國）

3月底鬥美斯？

西班牙傳媒報道時，亦指武磊有力幫助愛斯賓奴，解決攻力不足的問題，看好他就是陳雁升的「Chosen One」。中國球迷最關注的，莫過於武球王何時會碰上巴塞隆納球王美斯。

根據賽程，兩軍將於3月31日在愛斯賓奴上演「加泰隆尼亞打吡」，兩名「球王」屆時將會相遇。

武磊將於3月底大戰巴塞隆拿。（視覺中國）

愛斯賓奴現時於西甲排第14，與尾三的華歷簡奴只有4分之差，所以武磊加盟被寄以厚望，希望他可以幫助球隊走出護級區。