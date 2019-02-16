【屯門行山路線】新手不宜！龍鼓灘出發征青山腹地　尋十字星石室

今次接到邀請，帶隊再次踏足青山腹地，尋找奇珍大石，分別是豬仔石、十字星石室及方包石。 第一次行是17年的十一月，今次將跟據上次的經驗，修正路線，完美地一次過行經青山腹地全部重要景點。第一個修正是，橫越全片青松紅壑，上次因為懸掛紅旗，所以避開了。第二個修正是，不行良景，改行青山，往良景山徑兩旁草叢，景色單一，風景欠奉，且尾段山徑較爛，落山較難。 青山兩旁景色多變又開揚，雖路程較長，但整體感覺好很多。此路線為極惡難度4.5⭐，呼籲無經驗者，切勿獨自前往，山勢險要，碎沙碎石路其跣無比，且尾段還要登上青山，必須有充足裝備及體力，怕跣的朋友，看相好了切勿前往。有少許攀爬跣沙土經驗的朋友，不妨到訪豬仔石後原路折返為最安全，最快捷。另外要留意，如射擊練習區正懸掛紅旗，改日再行吧，來日方長。

起點在屯門龍鼓灘，可乘坐西鐵到「屯門站」轉乘巴士K52到總站「龍鼓灘」下車。下車後，沿着龍鼓灘路向北行大約1.5公里，會見到劉氏宗祠。旁邊有座兩層高的綠色貨櫃臨時房屋，走過去便會見到右邊有一條鐵造的綠色小樓梯。往上行，會見到灌木上掛着一條又一條的絲帶，寫着「豬仔石」，這就是山徑的入口。

左轉跟着絲帶走進滿佈枯葉的山徑，慢慢又入茂密的叢林，然後右轉上山，之後開始不斷攀爬，又走過光禿禿的山頭。穿過第一個電塔，向山上望見到一個類似棺木的石頭，那就是豬仔石的側面。目標看到了，很快就會到，不過先要克服重重碎沙碎石路。臨近豬仔石，行右路比較易行，好不容易來到第一個景點「豬仔石」了。肥豬真的很大，估計有七米長，兩米高。豬頭、豬耳、豬眼睛、豬身配合得天衣無縫，像真度很高，個人覺得僅次於犀牛石。

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+ 9 + 8 + 7

十字星石室，其實就在豬仔石的肚子，走近豬仔石的右邊會見到一個山洞，向下攀爬進去，便是十字星石室。十字星很高，如要攀過去，除了要山鞋配合，身型也很重要，個子太高、臀部頂着大石，重心關係也過不了。安全起計，還是不要攀爬過去，只在十字星腳下影相好了。

路途遙遠，很快便繼續行程。如果只是想尋訪豬仔石的山友，那便在此原路折返。經過前面攀爬沙土一役，沒信心繼續攀爬這片黃土的，都是懸崖勒馬，原路折返的好。因為往後路段全是碎沙、碎石、懸崖峭壁。方包石前段要走一段石澗，後段更有些是泥濘路，所以一對性能良好的防水山鞋是必要的。誤踏泥濘路的機會很高，如果是普通不防水行山鞋，必然遭殃。鞋子濕了，往後的路段便更難走、更艱辛。

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繼續往上爬，前往花香爐頂──是青山腹地西面最高的山頂。由於花香爐頂有非常多分叉路，主要都是靠GPS，這段已行過比較熟識，目標方包石在東南方向，於是先往南行。在山頂處見到三舊巨石，巨石後的景色極其開揚，蔚為奇觀。再沿着右方的小徑往東南方向小心前行，目標就是山谷下的石澗，這正是方包石的位置。方向確認後，朝着這個方向行就對了，到了水溪石澗，不要急着由石澗過，先往右再上山可跨越一部分難行石澗，然後才在尾段經石澗爬往方包石，兩、三分鐘就會到。方包石非常神似，就像一磚方包，切了三片出來一樣。拍照完，小休過後，返回石澗入口向北走，往青松紅壑去。

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+ 4 + 3 + 2

此段路風化較為嚴重，斜度大，小心攀爬。攀至頂往東北方向繼續行，便會見到假月牙谷（類似這樣的峽谷在青山腹地有好幾個），前面就是青松紅壑。小心橫越峽谷，在峽谷旁是有路的，其實不危險，小心行便可。到了青松紅壑，繼續往月牙谷方向行，再是假月牙谷，跟着才是真月牙谷。月牙谷看下去十分凶險、非常嚇人，令人不寒而慄，左面是有一條比較窄的小徑，小心沿着小徑往下走近月牙谷谷底，然後左轉直行。

在接近五渡水一帶，橫越了兩渡水後，轉右往青山方向行。前面右邊就是望后石頂，左邊就是往青山的山脊。不久又見到峽谷，漸漸可清楚見到往青山的山徑。來到了最後的崖壁，過了之後便到青山山頂。途中可眺望屯門景色，也可清楚見到黃金海岸，而且還可回望整條行山路線，是艱辛旅程後的美好回饋啊！再行上多一點便是青山山頂了，這次沒有走到發射站的最高位置。

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+ 11 + 10 + 9

正好接近日落，多欣賞了一會，拍過照後才落山。先從副發射塔右邊穿過，前面的分叉路往左行，跨過大石便會見到涼亭。涼亭的前方就是青山發射站，背後是青蝶脊；右旁樓梯下有健身台，是青山西脊；左面樓梯落山往屯門，途經青山寺。落山路段是漫長的樓梯，大約半小時就會落到山腳，然後可行去屯門站，經西鐵離開。

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+ 10 + 9 + 8

青山腹地極易迷路 新手莫冒險

全隊人齊齊整整穿越了這片荒土，實在太美好。今次進一步認識這片青山腹地，不再迷路了。重複！此路線為極惡難度4.5⭐，重要的事再說三遍！新手莫冒險！新手莫冒險！新手莫冒險！青山腹地乃極易迷路，萬一遇上大霧，更應盡快撤離，免生危險。

【本文獲「一起行山闖蕩去」授權轉載。】

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