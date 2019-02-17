【西甲】皇馬又輸一場　主場1：2遭基羅納反勝

皇馬又輸一場！ 皇家馬德里西甲聯賽在主場班拿貝迎戰排尾四的基羅納，25分鐘已憑卡斯米路先開紀錄，下半場卻被客軍連入兩球反勝，錄得今季聯賽第七場敗仗，以45分續排第三，未能趕過馬體會。

皇馬主帥蘇拿利今仗再次把加里夫巴利列作後備，由阿辛些奧和華斯基斯在兩翼夥拍賓斯馬攻堅。銀河艦隊今仗有個好開始，卻奧斯在比賽初段表現活躍，多次策動攻勢，25分鐘卡斯米路接應他的傳中球一頂入網。

完半場前，皇馬有機會擴大比數。賓斯馬的勁射被基羅納門將耶辛尼保奴撲出。下半場這位法國前鋒再次浪費一次入球黃金機會，阿辛些奧的漂亮傳中球送到他面前，但他將離門僅6碼的皮球頂向網側。

卡斯米路為皇馬在班拿貝先開紀錄，當時又怎料銀河艦隊最終會輸波？（Getty Images）

沙治奧拉莫斯禁區內犯手球被罰十二碼，烏拉圭前鋒史杜安尼操刀主射入網。（Getty Images）

賓斯馬連番失機 拉莫斯手球被罰十二碼

58分鐘，皇馬換入近期狀態甚勇的雲尼斯奧斯。1分鐘後，高圖爾斯擋出安東尼羅辛奴的頭槌不遠，伏兵門前的阿歷斯加西亞看似必定能為基羅納扳平，不料這位中場球員竟近門炒高。

不過客隊並未放棄，64分鐘加西亞再次射門，沙治奧拉莫斯禁區內犯手球，被罰十二碼兼領黃牌。烏拉圭前鋒史杜安尼操刀主射入網，終為基羅納追成1：1平手。

樸圖為基羅納攻入反超前一球，與隊友開心慶祝。（Getty Images）

被追平後，蘇拿利立即換入加里夫巴利企圖奪回優勢。然而基羅納即使攻勢未及皇馬多，卻每每極具威脅。75分鐘，高圖爾斯擋出安東尼羅辛奴的勁射，皮球剛好落在樸圖面前，這位西班牙中場第一時間插水式頭槌飛頂入網，為基羅納反超前2：1。

沙治奧拉莫斯下半場先犯手球輸十二碼，比賽末段再領黃牌，兩黃變一紅，這亦是他在皇馬的第25面紅牌。（Getty Images）

拉莫斯吃下皇馬生涯第25面紅牌

皇馬落後下全力反撲，惟雲尼斯奧斯射斜，加里夫巴利的射門亦被耶辛尼保奴擋出。完場前，沙治奧拉莫斯在對方禁區內打倒掛踢中對手，兩黃一紅被罰離場，這亦是他在皇馬生涯的第25面紅牌。此時皇馬已回天乏力，寫下今季西甲第7場敗仗。

皇馬今季西甲24戰14勝3和7負，目前以45分排第三位，較榜首的巴塞落後9分，與第二位的馬體位則有2分差距。相反基羅納全取3分後，由17位升上兩級至15位，護級形勢大有改善。