【香港仔行山路線】從黃竹坑站登南朗山　望海洋公園觀布廠灣日落

南朗山位於港島南區，高海拔284米，就是海洋公園的山頭，但不屬於海洋公園。附近是深灣、香港仔南避風塘、布廠灣及大樹灣，南望南中國海，風景一絕。此路線位於市區，自從有南港島線之後，交通極之方便。路程也很短，來回只有5公里，擁有極佳海景，只是樓梯較多，比較適合初嘗行山又想加一點挑戰的山友。

今次計劃拍攝日落照片，所以下午4時才起步。乘搭南港島線到黃竹坑站落車，從B出口離開，然後過天橋再落地面。轉左眼前已經是南朗山，循南朗山道一直上，途經黃竹坑車廠。差不多盡頭處是新加坡國際學校，這時右轉上山。過了加拿大國際學校之後，寬闊的馬路變成了單程路。沿斜路一直上，右邊是停泊了很多船隻的布廠灣。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 6 + 5 + 4

不用十分鐘，左邊便會見到前往南朗山的山徑入口。率先會見到南朗山道休憩花園，亭後有樓梯繼續上山，右邊可看到海洋公園的機動遊戲，也可清楚聽到遊人的尖叫聲。樓梯狀況極佳，不久便來到南朗亭，旁邊有不少人在看風景。繼續向上行，大部份都是樓梯，但樓梯明顯變差，久欠維修保養。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 5 + 4 + 3

一路上山，風景愈來愈遼闊，在打卡岩上可看到最佳的布廠灣全景。繼續前往南朗山山頂的路段，山徑變得更加崎嶇。但只要沿着居民修築的樓梯上，再望着南朗山山頂的方向行，不用十分鐘便接上一條石屎樓梯。左轉是前往南朗山，右轉是前往直昇機坪。先左轉到山頂看一看，山頂只有無線電收發設備及數碼電視發射站。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 6 + 5 + 4

經樓梯原路返回直昇機坪，可看到海洋公園的纜車於兩個山頭不停穿梭。差不多日落時間，便返回打卡岩拍攝日落照片。之後經樓梯，原路折返回黃竹坑站離開。全條路線簡單、易行、一條路、沒分叉、景觀佳，是拍攝日落之選，非常適合新手前往。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 3 + 2

【本文獲「一起行山闖蕩去」授權轉載。】

01攝影團隊的香港馬拉松靚相已陸續上載 打開01 app港馬專頁 輸入號碼布搵靚相