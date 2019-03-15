【歐霸】阿仙奴6年後再鬥拿玻里　車路士上籤撼布拉格斯拉維亞

歐霸8強抽籤，車路士首次與布拉格斯拉維亞對決，沙利可算是抽上籤。至於16強反勝雷恩的阿仙奴鬥拿玻里，兩隊對賽各勝一仗。

歷來兩次對決都出現於2013/2014球季歐聯分組賽，當時各自於主場以2︰0擊敗對方，最終多蒙特、阿仙奴與拿玻里同得12分，多蒙特因對賽成績首名出線，阿仙奴次名，拿玻里成為歐聯首隊12分出局的球隊。阿仙奴今次將先主後客。阿仙奴與拿玻里的勝方，4強並不易踢，將對維拉利爾及華倫西亞將「西甲打吡」的勝方。華倫西亞及維拉利爾並非首次在歐洲賽碰面，在2003/04球季的歐洲足協盃4強，兩隊相遇，當時華倫兩回合贏1：0晉級，最後還奪得冠軍。

阿仙奴16強反勝雷恩，奧巴美揚及奧斯爾近況不錯。（資料圖片）

拿玻里門將奧斯賓拿，今季由阿仙奴借用。（資料圖片）

車路士則面對上輪爆冷淘汰西維爾的捷克球隊布拉格斯拉維亞，可算是上籤。他們最快至決賽才有機會鬥阿仙奴，4強會對德甲黑馬法蘭克福將鬥葡萄牙代表賓菲加的勝方。

雖然阿仙奴抽中「先客後主」，但車路士也是「先客後主」，基於安全理由，兩支倫敦球會不能在同一周於主場比賽，所以上季聯賽排名較低的阿仙奴就轉為「先主後客」。

車路士前鋒基奧特以9球暫列歐霸神射手。（資料圖片）

歐霸8強抽籤。（歐洲足協Twitter）