【歐霸】西維爾神話不再遭絕殺出局　車路士作客狂數基輔躋8強

「倫敦雙雄」在歐霸盃16強中攜手晉級8強，不過「歐霸專家」西維爾戰至加時卻意外不敵布拉格斯拉維亞，16強止步，無緣再度改寫在歐霸的彪炳戰績。

阿仙奴在主場3球淨勝雷恩，兩回合反勝對手晉級。另一支倫敦球會車路士首回合在主場3球輕取基輔戴拿模，次回合造訪烏克蘭，「藍軍」並未有因領先優勢而放軟手腳。車路士在上半場便輕鬆3度攻破基輔的大門，基奧特在禁區把握兩個機會梅開二度，加上馬高斯阿朗素近門撞射得手，帶3球領先優勢返回更衣室。

基奧特在下半場59分鐘接應韋利安的死球頭槌建功，完成帽子戲法。「銀河唯一」其後再助攻予赫臣奧杜爾單刀射入，錦上添花，作客5球大破基輔戴拿模，車路士總比數以8：0擊敗對手出線。基奧特今季首度在歐霸賽場連中三元，本屆賽事累積9個入球。

基奧特今仗連中三元，在歐霸賽場今季累積9個入球。（路透社）

赫臣奧杜爾接應基奧特助攻，錦上添花。（路透社）

車路士主帥沙利在晉級後，揚言希望在決賽才與前球會拿玻里碰頭：「我希望在決賽才碰上拿玻里，因為拿玻里是一支相當頑強球隊，並不容易應付，加上我亦希望他們能打入歐霸決賽，畢竟我與拿玻里的城市及球迷的關係亦不錯。」

主場出戰的基輔戴拿模5度失守，大敗於車路士腳下。（路透社）

另一邊廂，「歐霸專家」西維爾首回合在主場以2：2賽和布拉格斯拉維亞（Slavia Prague），兩軍會師布拉格再決高下。今仗兩軍入球梅花間竹，在法定時間再度打成2：2平手，需加時分勝負。西維爾的法蘭高華斯基斯（Franco Vazquez）在加時8分鐘，前柱頭槌得手，使主隊陷入絕境，必須攻入兩球才可以晉級。

布拉格斯拉維亞在4分鐘後隨即回應，雲貝頓（Mick Van Buren）禁區內起腳入網，追成3：3平手。主隊完場前在西維爾禁區一輪混戰，查奧爾（Ibrahima Traore）在小禁區抽射，西維爾中堅卡積亞（Simon Kjaer）護空門不果，結果布拉格斯拉維亞絕殺西維爾，殺入歐霸最後8強。

艾哈達迪今仗轟入「世界波」，惜未能助球會晉級。（路透社）

西維爾在歐霸連續18場淘汰賽晉級的紀錄終止，被布拉格斯拉維亞淘汰。（路透社）

布拉格斯拉維亞在1999/2000年球季，曾在歐霸前身的歐洲足協盃中打入8強，當時不敵列斯聯出局。時隔多年，該支捷克球隊再度躋身8強，希望追平1995/96球季的最佳歐洲賽成績，當年他們打入歐洲足協盃的最後4強。

相反，「歐霸專家」西維爾無法延續神話，在歐霸淘汰賽連續18次晉級後終於「斷纜」，在今季賽事16強止步。

布拉格斯拉維亞在加時絕殺西維爾，時隔多年再度躋身8強。（路透社）

歐霸最後8強順利誕生，「倫敦雙雄」阿仙奴及車路士聯同維拉利爾﹑華倫西亞﹑拿玻里﹑法蘭克福﹑賓菲加及布拉格斯拉維亞爭奪今季的歐霸錦標，而8強抽籤將於香港時間今晚8點舉行。

歐霸16強賽果（按圖放大）