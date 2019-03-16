【歐聯】著錯波衫、粗口橫額　拜仁兩宗罪被歐洲足協起訴

德國球隊拜仁慕尼黑不但在歐聯16強被利物浦淘汰，更在主場出戰的次回合賽事中，被歐洲足協指出有兩項違規而遭起訴。

其中一罪，是指哥列斯卡在72分鐘後備上陣時，竟然錯誤地穿上了拜仁出戰本土聯賽版本的球衣，而非歐聯版球衣。

哥列斯卡（紅衣）後備上陣時，穿上了與隊友不同的本土版本球衣。（Getty Images）

根據歐洲足協規定，歐聯比賽時球衣上只能有一個贊助商廣告商標，同時尺寸大小亦有規限在不大於200x200厘米；另外右臂上要有歐聯臂章、左臂上則有歐洲足協「Respect Campaign」的臂章。不過當日哥列斯卡上陣時，球衣不但有胸前廣告T-Mobile，手袖上亦有卡塔爾航空的廣告，明顯地穿錯了拜仁踢國內比賽時用的球衣。

正常情況下的歐聯版本球衣，右臂印有歐聯標誌臂章，左臂則印有「Respect」字章臂章，沒有其餘廣告標誌。（Getty Images）

德甲和英超近年都開始容許球會在手袖上有第二個廣告，拜仁和利物浦兩隊出戰國內比賽時，都有另一套不同的球衣。

拜仁激進球迷組織，掛出粗口橫額，發表反對VAR的聲音。（網上圖片）

與此同時，拜仁亦因為球迷掛出「反VAR」橫額被處罰。比賽中有激進的拜仁球迷組織舉起橫額，上面寫住「現代足球殺死激情，去你的VAR，去你的歐洲足協」（Modern football kills emotion. Fuxk VAR. Fuxk UEFA.），拜仁亦有可能因此被罰。



歐洲足協已正式對拜仁提出起訴，紀律研訊於在5月16日進行，料拜仁將被罰款。

歐聯8強形勢。（01美術製圖）

拜仁主場迎戰利物浦圖輯（按圖放大）：