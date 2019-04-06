【來稿︱陳葦如】除了武磊　還有什麼？

大概一年前曾經這樣寫過，「愛斯賓奴是五大聯賽首支中資控股球隊 ，老闆陳雁升訂立3年進軍歐洲賽的目標」。一年過去，如今提起愛斯賓奴，很多人只會想起武磊，然而球隊發展方向和定位又是如何呢？ 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

進軍歐洲這個美夢，恐怕連球隊上下都忘掉了，但愛斯賓奴穩定性相當高，過去十年的排名就在第8到14位之間上落，是真真正正的中游份子，要衝上去力爭歐戰席位沒有這個魄力，護級過程壓力也不大，盃賽戰績亦沒有什麼突破，過去十年最好成績是國王盃四強，球迷想感受決賽氣氛也沒有這個機會，打吡戰面對巴塞隆拿也不好過，近十年西甲對碰莫說取勝，就連賽和也少，20戰4和16負未勝一仗，難怪入座率長期偏低，今季更只有47.4%，是全西甲最少。僅有令球迷稍覺安慰的可能是對本土球員的培養，最近加泰隆尼亞代表隊友賽委內瑞拉，愛斯賓奴有域陀山齊士、迪達維拿、馬蘭度、佩路度、沙治奧加西亞5人入選成為大戶，比起巴塞隆拿更着重本地球員的使用。

武磊加盟，令愛斯賓奴的官方微博粉絲逾9萬。（微博截圖）

從事玩具生意為主的中國商人陳雁升2016年入主後，整體格局變化不大，但與中國的交流明顯提高，早前已在長沙，最近又在山東省壽光市開設足球學校，上海、北京會是之後的據點，隨着武磊的到來，盡量利用這個賣點和效應，加強自身的影響力和擴闊商機，據報球隊最近在中國各大社交平台的粉絲數目急增80萬人。

愛斯賓奴目前西甲排13，仍有護級壓力。（資料圖片）

武磊到來帶來一陣衝擊，入球、助攻、製造12碼等貢獻都作出過，但個人表現被形容遇到瓶頸，主要還是個人技術不夠幼細，面對較強的對手、較大壓迫，發揮就打了折扣，球隊的得勝率也較低，近7場只有1場取勝，排在13位手執35分，護級大業還未完成。

武磊可勝任中前場多個位置，他對巴塞時後備上陣，獲讚走位靈活。（資料圖片）

為了方便中國球迷欣賞，武磊加盟看來還令球隊比賽時間變得特別早，不計週中對上8輪，愛斯賓奴有兩次是在當天最早時段比賽，這個星期又是早場，香港時間星期六七點，作客同區對手基朗拿。鑑於後衛大衛盧比斯、前鋒皮亞堤、費利拿都受傷，左閘迪達維拿又要停賽，愛斯賓奴兵源本身就比較緊絀，加上作客自10月21日後，足足五個月未嘗一勝的頑疾，今仗難以看好，但對手基朗拿也好不了多少，主場同樣已經五個月不勝，似乎兩者都沒有取勝的把握。

武磊6次正選3次後備上陣，取得1個入球1次助攻。（資料圖片）

武磊是首個於西甲建功的球員，自然引來不少中國球迷入場。（資料圖片）

本週西甲賽事時間表： 632台直播時間 06/04 18:55 基朗拿 對 愛斯賓奴 06/04 22:10 皇家馬德里 對 艾爾巴 07/04 00:25 華歷簡奴 對 華倫西亞 07/04 02:40 巴塞隆拿 對 馬德里體育會 07/04 17:55 艾拉維斯 對 利根尼斯 07/04 19:55 基達菲 對 畢爾包 07/04 22:10 華拉度列 對 西維爾 08/04 00:25 切爾達 對 皇家蘇斯達 08/04 00:25 利雲特 對 韋斯卡 (633台） 08/04 02:40 貝迪斯 對 維拉利爾

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

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