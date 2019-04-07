【Nike 5】兩大青年組別皆奪冠　晉峰栢禧培養明日港將

晉峰栢禧成為今年Nike五人足球賽青年組大贏家！他們分別於男子U18及U20兩大青年組別奪冠，U18決賽與車路士足球學校於法定時間打成2：2平手，其後黃政德射入點球一箭定江山，而對手隊長蘇荻安則未能中鵠，晉峰栢禧成功於「突然死亡」階段以1：0氣走車路士足球學校，奪得U18組別冠軍。至於稍後時間舉行的U20決賽，晉峰栢禧再以2：0擊敗啟毅漢斯，成為今屆Nike 5青年組別雙料冠軍。

先上演的U18決賽戰情激烈，晉峰栢禧兩度領先，都被車路士足球學校扳平，當中最後追和的一球更掀起比賽高潮。當時比賽進入最後1分鐘，車路士足球學校以1：2落後，為求追和，他們以場區球員張展誠入替門將伍瑋謙，冀以「Power Play」取得入球。豈料張展誠果然建奇功，接應死球射門，博到對方球員劉君正於禁區內犯手球。由隊長蘇荻安主理點球一射破網，臨完場前追成2：2。

換上門將上衣的場區球員張展誠（灰衫）建奇功，射門搏得對方球員劉君正（紅衫4號）於禁區內犯手球。（徐焌然攝）

黃政德（3號）於點球決勝階段操刀破網。（徐焌然攝）

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黃政德蘇荻安點球決鬥

兩隊法定時間內賽和，進入點球「突然死亡」階段，第一輪便分出勝負。兩名曾在法定時間內射入點球的球員— —黃政德及蘇荻安進行決鬥。最終前者射入，後者則被晉峰栢禧門將鍾凱文撲出。 賽後榮獲賽事MVP的黃政德表示今次是他第一次在互射點球階段挺身而出：「這是大賽球員應該做的事，雖然於決賽兩次射點球非常大壓力，但我射門時已經知道自己能夠破網。」信心滿滿的「德仔」，將未來目標放在U20五人足球亞洲盃決賽周：「首先希望自己能夠入選大軍名單，再於伊朗取得好成績。」

隨鍾凱文撲出點球，晉峰栢禧興奮慶祝奪冠。（徐焌然攝）

蘇荻安（右）於點球決勝階段射失，隊友伍瑋謙（左）立即上前安慰。（徐焌然攝）

U18組別神射手 — —車路士足球學校 莫漢睿。（徐焌然攝）

晉峰栢禧U20再下一城

至於擁有兩名港隊五人足球青年代表（諸榮祖、羅澔陽）的晉峰栢禧U20，則順利帶領球隊稱霸Nike 5 U20組別。他們於決賽憑蔡子麟個人梅開二度，兩球淨勝啟毅漢斯，而蔡子麟賽後亦成為今屆U20賽事神射手兼MVP。

U18梯隊為晉峰栢禧先下一城，勇奪U18組別冠軍。（徐焌然攝）

蔡子麟（藍衫）先以一記罰球直入，為晉峰栢禧U20先開紀錄。（徐焌然攝）

羅澔陽（黑衫）今場作出多番撲救，為球隊力保不失。（徐焌然攝）

蔡子麟表示開賽時緊張得有點「腳震」，但幸好球隊能夠率先入球：「領先一球後，逼使對手於最後4分鐘要踢『Power Play』，我才能把握到對方空門，射入今場個人第二球。」至於今場表現穩定，協助球隊力保不失的隊長門將羅澔陽則盛讚隊友表現完美，而曾經代表港隊出戰U20五人足球亞洲盃外圍賽的他，已經開始展望決賽週：「未來兩個月會努力訓練，希望到伊朗見識亞洲高水平的五人足球，並且會好好把握上場機會。」晉峰栢禧培養多名港將，可謂香港五人足球的搖籃。

左起：U20賽事MVP蔡子麟、教練湯禮賢、U18賽事MVP黃政德。（徐焌然攝）

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