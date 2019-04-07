【Nike 5】獨攬個人兩大獎項　吳穎琴率NEFC奪女子組冠軍

Nike五人足球賽決賽週今日（7日）於麥花臣足球場進行最後一日賽事，下午進行多場決賽，其中女子組決賽上演一場「兩代大戰」— —NEFC對車路士足球學校。 NEFC的隊員，包括前港腳吳穎琴，由較年長的球員組成；而車路士足球學校半數隊員都是18歲以下的女子足球員。身經百戰的吳穎琴於決賽大放異彩，個人梅開二度，協助NEFC以2：1險勝車路士足球學校，勇奪今屆Nike 5女子公開組冠軍。 吳穎琴包攬賽事MVP及神射手，她希望將冠軍獻給兩名正在烏玆別克參加奧運女子足球外圍賽的隊友王淑芬及陳詠詩。

決賽早早出現入球，開賽僅30秒，NEFC便由吳穎琴一腳遠射破網，領先1：0。

落後的車路士足球學校並沒有因此自亂穩腳，10分鐘後中場逼搶成功，形成三打一反擊，最終皮球由左邊傳到右邊，彭子晴快腳射入，追成1：1。

然而吳穎琴4分鐘便展示自己是「大賽球員」，再以一記冷箭收死對方門將，為球隊再度領先2：1。最終NEFC亦維持這個比數到完場，奪得女子公開組冠軍。

Nike 5：不但個人梅開二度，吳穎琴（紅衫2號）還封阻對手陳安齊（藍衫3號）的一球單刀。攻防一體，難怪成為賽事最有價值球員。（徐焌然攝）

Nike 5：NEFC奪冠時高舉兩名缺陣隊友王淑芬及陳詠詩的相片，她們因為港隊出戰奧運外圍賽而遠赴烏玆別克作賽。（徐焌然攝）

好友缺陣 激勵吳穎琴奪冠

賽後吳穎琴特意提到自己希望將冠軍獻給兩名隊友兼好朋友王淑芬及陳詠詩，「賽前她們（王淑芬及陳詠詩）不斷說今屆比賽靠我擔大旗，希望這個冠軍沒有辜負到她們的期望。」今年以NEFC名義參賽，隊友轉了一批球員，故這個冠軍意義特別重大，「由於今年隊友都不是『夾開』的一班，故落場時需要多提場、多鼓勵，幸好今年大家都踢得開心。」

Nike 5：吳穎琴個人獨攬賽事最有價值球員及神射手兩大獎項。（徐焌然攝）

面對港隊師妹 決賽成就傳承

決賽面對一班港隊小師妹，吳穎琴認為近年香港年輕女子足球員的水平更勝以往，「今年Nike 5可見一班青年球員的水平都比以往提升，加上港隊成員遠赴烏玆別克參加奧運外圍賽，亦讓一眾青年球員於Nike 5有更多發揮機會。」決賽由大港腳面對小港腳，甚有傳承意義。

Nike 5：陳安齊年僅16歲，將來大有前途。（徐焌然攝）

有見車路士足球學校能夠與一眾港隊師姐平分秋色，隊中主力陳安齊認為今場決賽是一次非常難得的機會，「今場自己作為守衛，防守時往往都非常困難。能夠於決賽面對一班港隊師姐，絕對可以從她們身上學習。師姐們無論是技術、企位都比我們好。」

現時為香港女子足球青年隊代表的陳安齊年僅16歲，未來她希望能夠升上大港腳，為香港出戰。

Nike 5：女子公開組亞軍— —車路士足球學校。（徐焌然攝）

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