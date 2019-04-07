【Nike 5】衝前助攻成神來之筆　邱于銘領軍奪冠兼榮膺MVP

Nike五人足球賽決賽周今日（7日）於麥花臣足球場進行最後一日賽事，男子公開組決賽由前港超門將邱于銘（肥邱）所帶領的寶雅FC對陣一墟風翠聯。兩隊法定時間以2：2打成平手，於點球互射階段要射至第6輪才能分出高下，最終寶雅FC 以5：4擊敗對手。邱于銘在決賽以門將身份貢獻一球助攻，又在點球互射階段為球隊射入其中一球，成為賽事最有價值球員。

兩隊決賽上演一場高水平較量，開賽僅7分鐘，寶雅FC門將「肥邱」藝高人膽大，於自己禁區內接球後順勢引球出擊，一路帶至對手的心臟地帶，再傳給郭沛宏窄位勁射破網，寶雅FC領先1：0。

肥邱（1號）引球出擊，並成功上前貢獻助攻。（徐焌然攝）

臨完場前5分鐘，寶雅FC憑著隊長詹國威一腳世界波追平。（徐焌然攝）

一墟風翠聯其後憑何思漢及蔡欣翰的入球一度反超前，但完場前5分鐘，寶雅FC隊長詹國威一記精彩的「腳趾尾拉西」收死對方門將，將比數追成2：2，雙方需要以點球互射「突然死亡」決勝。頭五輪雙方同於第三輪射失，及至第六輪寶雅FC由羅澤麒主射中鵠，而一墟風翠聯的趙汝浩則射失，最終寶雅FC以5：4險勝，勇奪男子公開組冠軍。

肥邱（左）於互射點球階段親自操刀破網。（徐焌然攝）

一墟風翠聯於第6輪12碼射失後，寶雅FC一眾球員衝到龍門口與門將邱于銘慶祝奪冠。（徐焌然攝）

男子公開組亞軍— — 一墟風翠聯。（徐焌然攝）

冠軍球隊一切源自寶雅苑

榮獲今屆男子公開組賽事MVP的邱于銘感謝隊友付出：「我們這一班隊友可算是從小便認識，大家都住在寶雅苑附近，以前一起踢青年軍。如今我們各自都有工作，要約出來踢足球都已經很困難，感謝大家今次Nike 5如此努力比賽。」

男子公開組神射手— — 一墟風翠聯 蔡欣翰。（徐焌然攝）

能夠與一眾兒時好友勇奪冠軍，相信足以令寶雅FC一班球員回味。（徐焌然攝）

肥邱笑言原本來到麥花臣球場踢決賽週，只想與一班兒時好友開開心心參加比賽，想不到最後能夠奪冠：「我們賽前都是抱『攞件波衫走』的心態，能夠殺入決賽已經是Bonus，相信今次比賽後都沒有機會能夠再一起參加比賽。」能夠與兒時好友，長大後一起參加比賽奪冠，肥邱與寶雅FC可謂寫下今屆Nike 5最熱血，且最有男人味的故事。

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