【英超】利物浦3分鐘入兩球　沙拿轟入世界波　主場贈車路士兩蛋

利物浦周日（14日）主場大戰車路士，憑下半場兩大射手沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿，3分鐘內閃電入兩球，贈「藍戰士」兩蛋，重上榜首，但比少兩分的曼城多打一場。

兩軍首20分鐘都未有太多入肉攻勢，25分鐘法賓奴一個長傳予穆罕默德沙拿，這名埃及射手校炮讓隊長佐敦軒達臣後上施射，但被藍戰士的大衛雷斯擋出。車路士在30分鐘差點就可以先開紀錄，韋利安與夏薩特反擊2打3，前者長驅直進，但始終找不到機會傳球給該名比利時籍隊友，最後自己找到空間，射門未有命中目標。

魯迪加半場受傷退下火線。（路透社）

文尼的頭槌為利物浦先開紀錄。（路透社）

利物浦7分鐘後反擊造成威脅，法賓奴直線送法明奴一程，後者分波給沙拿，上場打破入球荒的他左路推向大位，突然一傳給在中路的沙迪奧文尼，可惜塞內加爾國腳處理不佳，射門僅告斜出。紅軍完半場前有次罰球，阿歷山大阿諾特斬中，法明奴近門一篤，可惜角度太正被客隊門將阿列沙巴拿加擋出。雙方半場兩無紀錄。

沙拿射入世界波後用瑜伽動作慶祝。（路透社）

主隊在換邊後5分鐘打開缺口，沙拿與法明奴一個撞牆沉底，但法明奴的回傳被艾馬臣柏美尼截到。不過，軒達臣見機入楔「執漏」，並傳中到遠柱，文尼無人看管頂入。3分鐘後，沙拿在右路控定雲迪積克的長傳，推過艾馬臣在約25碼位置狂抽，皮球直插遠柱死角。法明奴57分鐘遠射差點就將比數進一步拉開。

夏薩特射門擊敗艾利臣卻過不了門柱一關。（路透社）

雲迪積克：5年前的事已過去

車路士於59分鐘差一點就可拉近差距，艾馬臣一記精準的長傳給夏薩特，後者單刀已經擊敗紅軍守門員艾利臣，但敵不過門柱。1分鐘後，「夏世三」又有機會，接應韋利安妙傳避過了一眾主隊守衛，但今次單對單就被艾利臣封走了射門。當利物浦穩住了局勢，83分鐘羅拔臣在中場想傳球時突然失足，幸好沒有釀成2014年謝拉特主場車路士時失足導致輸波失冠的慘痛經歷。最終紅軍以2：0力挫車路士，比早前贏水晶宮的曼城多打一場，暫以85分站在榜首。

利物浦贏波後，後防大將雲迪積克明言，5年前「神奇隊長一失足成千古恨」的事已過去：「5年前發生什麼，今天沒有發生。這完全是另一場比賽，完全不一樣的情況，我們很高興全取3分。我們成功令到車路士受壓，令他們不能踢出風格，所以我們確實應記一功。我們只會在意自己的比賽，『曼城怎麼了』不會放在心上，讓我們看看最後怎樣吧。」

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