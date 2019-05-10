由於傑志將於下周三（15日）在亞協盃I組作客中華台北球隊航源，原定明日（11日）舉行的這場足總盃4強，最終在雙方同意下改期於今（10日）晚在旺角大球場舉行。傑志最終以2：1險勝夢想FC，率先取得決賽入場券。 盛傳散班的夢想，球員賽後難掩失落，主教練梁志榮指球隊去向，仍有待一周後聯賽煞科日公布，惟言談間透露不捨之情。

傑志正選平均年齡達33.6歲

港超聯賽錦標塵埃落定，餘下一席亞洲賽資格將由足總盃盟主奪得，力爭衛冕的傑志過往7屆雖6度闖入決賽，但球隊下周需在亞協盃作客台灣，加上兩名外援盧卡斯及泰迪受傷，今仗續以佐迪任中鋒，正選名單平均年齡達33.6歲，僅得中場林恩許（26歲）未滿「三字頭」。至於接連殺入兩項盃賽4強的夢想，上輪雖淘汰聯賽冠軍和富大埔，惟賽前傳出球員遭欠薪而罷操的不利消息，不過3位西班牙外援仍悉數登場。

夢想一度由馬高斯追成1︰1，但完場前失守未能更進一步。（袁志浩攝）

傑志VS夢想圖輯（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

「藍鳥」上半場跟夢想打成均勢，9分鐘費蘭度左路傳中至鞠盈智腳下，後者於12碼點附近橫傳，由後上的華杜斯第一時間撞射，皮球越楣而過。19分鐘輪到夢想反擊，林樂勤一次半單刀機會，被王振鵬封走，另一位年青球員林衍廷再斬中，前鋒拿祖卻頂高。及後這位西班牙外援再有機會先開紀錄，不過頭槌同樣未能命中目標，相反傑志亦有林恩許禁區頂遠射，遭屠俊翹一抱入懷。上半場補時階段，費蘭度跟柏保路於一次碰撞後起衝突，雙方各領一面黃牌，半場互交白卷。

今季很開心，全隊一起捱過逆境，很想維持這個班底，再加些新力軍，兩、三年後去衝擊盃賽，甚至聯賽冠軍。這個目標或者現時難以達到，但在這裏散，仍有機會再聚。 梁志榮

艾里奧頭槌奠勝

換邊後僅3分鐘，林衍廷接應希堅奴長傳後，心口控定再抽射，但遭王振鵬撲到盡單手擋出底線。「藍鳥」結果在55分鐘由林恩許打破僵局，此子於門前「以身相許」地撞入，助傑志領先一球。戰至67分鐘，夢想於離門約30碼搏得罰球，馬高斯主射皮球直飛龍門左上角，王振鵬未能挽救下，夢想追成1：1。傑志下半場先後換入鄭展龍及林柱機，最終在82分鐘由艾里奧頭槌笠死屠俊翹，即使夢想尾段狂攻，仍難再射破王振鵬十指關。最終傑志以2：1險勝夢想，率先殺入4月25日於香港大球場舉行的冠軍戰，對手將會即佳聯元朗或冠忠南區。

夢想於足總盃4強止步，有傳球會季後散班。（袁志浩攝）

傳夢想來季散班 梁志榮：這是香港足球特色

夢想於足總盃出局後，今季僅餘聯賽最後一輪對和富大埔的例行公事，加上傳出薪金及前途問題，眾球員於完場一刻抱頭倒地，小將林衍廷更痛哭離場，需由隊友上前安慰。主教練梁志榮賽後指今季唯一遺憾，是未能領軍殺入決賽，「賽前很多負面事情發生，都一直鼓勵他們。上半場欠缺運氣，但對方把握力及個人質素較強，今季闖進兩盃賽4強，目標已大致達成。」

有關球隊來季是否續戰港超，梁志榮指要待一周後球季完結之時，才可向外公布，但指若散班亦沒有辦法，因這是香港足球的「特色」，「當了主教練兩年，有點不捨。今季很開心，全隊一起捱過逆境，很想維持這個班底，再加些新力軍，兩、三年後去衝擊盃賽，甚至聯賽冠軍。這個目標或者現時難以達到，但在這裏散，仍有機會再聚。」

梁志榮指球隊去向，仍有待一周後聯賽煞科日公布，惟言談間透露不捨之情。。（袁志浩攝）

傑志保下屆亞洲賽希望 全力應付足總盃

至於晉級的傑志，仍保持自2012年起，每季均代表香港出戰亞洲賽的希望，後衛唐建文坦言球隊下半場缺少正前鋒，踢得相當艱難，「習慣了一套進攻模式，便很難去適應。球隊若無法先取得入球，即使控制戰局亦非踢得容易。」亞洲賽資格當前，他稱球隊會將所有戰力投放於足總盃，「當然亞洲賽資格很重要，相信都大家有目共睹。決賽對那一隊亦是硬仗，所以我們會更集中應付冠軍戰，爭取勝利。」