【蘇超】八連霸些路迪主場完美謝幕　16歲神童首度為一隊出戰

些路迪早在最後一輪的蘇超聯賽前，便鎖定第50次奪走蘇超錦標。在聯賽煞科戰主場與赫斯交手，並以兩球擊敗對手，以勝仗結束今季聯賽。 些路迪的暫代主帥尼爾連儂（Neil Lennon）在今仗半場時，派出年僅16歲的卡拉莫高迪比利（Karamoko Dembele）後備入替，首度在蘇超賽場上亮相。

蘇格蘭傳統球會些路迪，在今季提早3輪聯賽奪標，連奪8季稱霸蘇超。些路迪在蘇超最後一輪在主場迎戰赫斯，年僅20歲的米高莊士東（Michael Johnston）在今仗梅開二度，在開賽2分鐘便先開紀錄，及完場前6分鐘攻入奠勝一球，以2：1力克赫斯，以勝仗向主場球迷謝幕。些路迪將會在今周六（25日）的蘇格蘭盃決賽，再度與赫斯交手。

些路迪完成蘇超八連霸的偉業。（路透社）

年僅20歲的米高莊士東，今仗梅開二度成為球隊贏波功臣。（Getty Images）

些路迪暫代主帥尼爾連儂，在今仗特意派出不少副選及年青球員上陣，為周六的蘇格蘭盃決賽留力。尼爾連儂在半場休息時，派出年僅16歲的卡拉莫高迪比利，首度為些路迪一隊上陣。些路迪在去年聖誕節正日向迪比利提供一紙職業合約，使該名小將在該支蘇格蘭勁旅開展他的足球生涯。

首度為些路迪一隊上陣的迪比利，並無半點怯場，多次以個人技術闖關。（Getty Images）

年僅16歲的卡拉莫高迪比利，為些路迪戰足下半場的45分鐘。（Getty Images）

迪比利曾分別代表英格蘭及蘇格蘭青年軍出戰，而他亦可以選擇代表科特迪瓦。該名16歲的小將首度在蘇超披甲，上陣45分鐘，表現十分落力，在場上亦有施射，惜未能建功，而他亦成為全場球迷的焦點所在。

16-year-old Celtic prodigy Karamoko Dembele saucing up 💧



Big future. pic.twitter.com/KyD1jXT5pI — VERSUS (@vsrsus) May 19, 2019

尼爾連儂對迪比利讚譽有嘉，並盛讚該名小將才華橫溢，十分滿意此子的表現，「迪比利年僅16歲，首度為些路迪一隊上陣的表現並不失禮，展示了自己的足球智慧，他絕對是適合些路迪的球員。在最後一場聯賽，正正是大好機會讓一名小伙子上場，讓主場球迷看到未來的希望，我們希望助他在正確的方向成長。」