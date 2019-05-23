【游泳】立陶宛蛙后3度錯過藥檢　22歲黯然引退

立陶宛蛙后美露迪（Ruta Meilutyte）的游泳生涯在15歲已達到不少泳手的終極目標——奧運金牌，但無奈受傷患及抑鬱症影響，加上錯過3次藥檢面臨長期停賽，22歲的她已決定退役，開展人生新一頁。

美露迪（Ruta Meilutyte）於立陶宛第二大城市考那斯（Kaunas）出生，4歲母親車禍身亡，一年後她習泳，後來於英國普利茅斯受訓游出一片天。2012倫敦奧運女子100米蛙泳決賽游出1分05.47秒，15歲便以金牌震撼泳壇。她手執3項世界紀錄，當中兩個長池紀錄都是在2013世界錦標賽時造出，當時她先以1分04.35秒完成100米蛙泳，成首名立陶宛泳手打破世界紀錄，數日後再以29.48秒完成50米蛙泳。

兩項長池世界紀錄及後都被莉莉京治（Lilly King）打破，現在美露迪仍保持短池100米蛙泳紀錄，於國際頂級賽事奪20金、10銀1銅。

美露迪2012年以15歲之齡成為奧運金牌選手。（資料圖片）

美露迪為立陶宛星級運動員（按圖放大）

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高峰來得快，但難以長期保持，美露迪2015年因踩單車而手肘骨折，2016年奧運100蛙僅得第7，及後被抑鬱症所困，未能發揮最佳水平，去年世界短池賽於50蛙摘銀是近年代表作。

美露迪近年成績下滑，未能維持出道時的氣勢，更因錯過藥檢而面臨停賽。（資料圖片）

近13個月，美露迪錯過3次藥檢，雖未曾被驗出所用禁藥，仍可能面臨12至24個月停賽。她承認錯過藥檢責任在自己，經長時間考慮後下了人生中最難的決定︰「我已準備好接迎人生下一頁。感謝游泳令我體驗自己也未想過的人生，助我有機會擴大自己世界，認識及與出色的人一同工作。」22歲退役，美露迪之後會繼續學業，「現在我想過簡單的生活，嘗試更了解自己」。

美露迪在泳帽上，印上立陶宛國旗。（資料圖片）

美露迪2013年破100米蛙泳世界紀錄