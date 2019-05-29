【足球】沙維踏出教練生涯第一步　留卡塔爾執掌艾薩德帥印

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早前宣布掛靴的前巴塞隆拿及西班牙中場核心沙維，正式轉執教鞭，昨日獲委任為卡塔爾球隊艾薩德的主帥。

39歲的沙維在2015年夏天離開母會巴塞隆拿，在卡塔爾的艾薩德效力4年後，終於今月的亞冠盃分組賽後退役。艾薩德在當地時間昨日（5月28日）宣布，委任沙維接替費拉拿（Jesualdo Ferreira），在來季擔任主帥，簽約兩年。艾薩德在社交網站上表示：「我們的隊長沙維續約，會留在球會多兩年。」艾薩德會在7月24至29日到西班牙的基羅納作季前集訓，到時新任教練的沙維會主持操練。

艾薩德昨日宣布委任沙維為球隊新帥。（Getty Images）

沙維退役後明言，會續留球壇，以教練身分貢獻足球，「足球在過去20年給予我不少榮耀，所以我有必要以另一身份報答足球。我在巴塞的體系內成長，由名宿告魯夫推崇的足球理念，對我影響深遠，所以我亦希望將這一套踢法傳承。」

他表示卡塔爾會是他教練生涯的第一步，「我的想法是在卡塔爾開始教波，這裏壓力不大，讓我可以證明自己，吸取經驗，目標是未來回到歐洲，最終執教巴塞。」早前有報道稱，他會留在卡塔爾擔任青訓教練，想不到他一下子就擔任艾薩德這支勁旅的主教練。

在亞冠盃分組賽作客伊朗的柏斯波利斯，沙維上演告別戰。（資料圖片）

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