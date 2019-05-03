【足球】沙維宣布戰畢今季後掛靴　冀以巴塞足球哲學教導新一代

一代巴塞隆拿的中場代表人物，「最強大腦」沙維正式宣布在戰畢今個球季後高掛球靴，結束21年職業生涯後將以教練的身份繼續留在球圈。該名前西班牙國腳在退役聲明中，感激足球帶給他的一切，亦同時希望傳承巴塞的足球理念。

現年39歲的前西班牙國腳沙維，在巴塞的體系接近24年，由青年軍到一隊主力，為巴塞立下不少汗馬功勞。沙維在1997年於巴塞B隊正式開展他長達21年的職業球員生涯，他在巴塞贏盡大小錦標，在巴塞一隊效力的17年間，8度贏得西甲錦標及4次捧走歐聯獎盃。

沙維在西班牙國家隊的貢獻同樣重大，在2008至12年間，協助西班牙連續贏得歐洲國家盃及世界盃冠軍，建立「西班牙皇朝」。

沙維在2008至12年間，連續助西班牙國家隊奪得大賽錦標，貢獻良多。（路透社）

沙維多年效力巴塞，期間助球隊8奪聯賽錦標。（Getty Images）

沙維在2015年離開巴塞，轉投卡塔爾的艾薩德（Al Sadd），他今季亦為球會贏得聯賽冠軍。年屆39歲的他，決定在今季結束後正式高掛球靴，並將留在卡塔爾擔任當地青訓計劃的教練，為卡塔爾出戰2022年世界盃作好準備。

沙維在2015年登陸卡塔爾聯賽，並終於在今季贏得聯賽冠軍。（資料圖片）

沙維在巴塞多年盡攬大小錦標。（Getty Images）

西班牙傳媒《阿斯報》刊登沙維的退役宣言，表示在奪得卡塔爾聯賽冠軍後掛靴是最佳的時機，並感謝足球在過去21年帶給他的一切美好回憶，「在艾薩德效力的期間，我們贏得不少錦標但只剩下聯賽錦標，終於在今季圓夢，所以在這個時候退役是最佳的時刻。成為職業足球員是我兒時的夢想，在過去21年來，足球帶我到不同地方，得到十分多難忘的經驗，而在未來的賽事，我將好好享受作為職業球員的最後一段日子，為這段難忘旅程劃上句號。」

沙維與恩尼斯達兩位當年的巴塞中場搭檔，至今依然使不少球迷津津樂道。（Getty Images）

沙維掛靴後將留在卡塔爾，繼續為當地的足球發展出一分力，他表示十分期待足球生涯的新一頁。沙維多年來深受巴塞的細膩足球所影響，希望繼續將進攻足球傳承下去，「足球在過去20年給予我不少榮耀，所以我有必要以另一身份報答足球。我在巴塞的體系內成長，由名宿告魯夫推祟的足球理念，對我影響深遠，所以我亦希望將這一套踢法傳承。我希望以自己的能力，助卡塔爾足球一臂之力，為2022年世界盃打好根基。」

沙維在退役後將留在卡塔爾，擔任當地的青訓教練。（資料圖片）

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