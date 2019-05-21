【沙維掛靴】隊長身份領艾薩德征伊朗　兩球見負告別球場　

早前宣布戰畢今季後退役的前西班牙國腳沙維，為效力的卡塔爾球會艾薩德出戰生涯最後一場球賽，亞冠盃分組賽作客伊朗的柏斯波利斯，未能以勝仗完美結束球員生涯，以0︰2見負，正式告別征戰21年的綠茵場。

艾薩德在亞冠盃分組賽最後一輪前，已鎖定晉級16強，現年39歲的沙維在今仗作客伊朗的柏斯波利斯，戰畢全場，未能以勝仗告別21年的足球生涯，艾薩德以兩球不敵柏斯波利斯，仍以小組首名晉級16強。

沙維在生涯最後一仗亦戰足全場，惜未能以勝仗告別綠茵場。（視覺中國）

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沙維在今季助艾薩德在本土聯賽奪得聯賽錦標，在卡塔爾酋長盃決賽以1：4告負，未能為球隊再取一冠。沙維作客出戰生涯最後一戰，主隊在賽前亦貼心地為沙維送上紀念版球衣，而柏斯波利斯更邀請沙維一同合影大合照，以表尊重。沙維今仗以隊長身份領軍，在下半場一記罰球僅僅高出，未能助球隊追成較接近紀錄。

柏斯波利斯在合照時特意邀請沙維，以示尊重。（Twitter截圖）

主場的柏斯波利斯為沙維準備特別版球衣。（視覺中國）

沙維多年來在西班牙國家隊及巴塞隆拿取得不少榮譽，贏盡世界盃、歐聯等大小錦標光榮退役。根據西班牙的《阿斯報》透露，沙維戰畢今季後，將會返回馬德里完成他的歐洲足協專業教練牌照課程。

沙維向另一西班牙傳媒《馬卡報》表示，在掛靴後將留在卡塔爾，為他回歸巴塞鋪路，「我希望在卡塔爾開展教練生涯，並取得更多的實戰經驗。我的終極目標當然是返回巴塞執教，我需要一步一步實踐自己的足球理念，希望可以逐步重返歐洲球壇，累積更多經驗，有朝一日希望成為巴塞的主帥。」

沙維完場後向在場球迷拍手致意。（視覺中國）