【乒乓．香港賽】港隊3對男女雙闖8強　李皓晴混雙女雙如臨大敵

「2019國際乒聯世界巡迴賽香港公開賽」今早續演主賽圈首輪賽事，港隊男女子雙打3對組合均出線8強。女將李皓晴將要迎來新科混雙冠軍中華台北組合林昀儒╱鄭怡靜，以及首輪擊退石川佳純的日本女單組合木原美悠╱長崎美柚的雙重嚴峻考驗。 攝影：鄭子峰

女雙頭二號種子港隊的杜凱琹和李皓晴及吳穎嵐和蘇慧音組合，首輪皆未有受太大考驗，面對印度及意大利組合均以不失一局姿態輕鬆勝出（11：6、12：10、11：7；11：1、11：3、11：6）。杜凱琹和李皓晴8強會硬撼日本的木原美悠和長崎美柚組合，後者在第一輪以局數3：1擊退五號種子的同胞平野美宇和石川佳純組合；至於吳穎嵐和蘇慧音則會遇到奧地利的浜本由雅及保卡露娃組合。

吳穎嵐（左）與蘇慧音晉級後，鬥遇到奧地利的浜本由雅及保卡露娃組合。（鄭子峰攝）

女將李皓晴認為避過石川佳純這對種子組合未必賺到甜頭：「我們曾贏過石川那對，反而即將木原和長崎這對組合我只在聯賽碰過面，也未跟杜凱琹合作對壘過。」除此之外，李皓晴亦將和混雙拍檔何鈞傑挑戰決賽戰勝黃鎮廷和杜凱琹的中國公開賽冠軍組合—中華台北的林昀儒和鄭怡靜。何鈞傑和杜凱琹在較早前訪問時已對林昀儒這名新星讚不絕口，李皓晴亦同樣直言對方狀態正盛：「對方上站稱霸混雙，而且林昀儒最近表現突出。我們從未交手，只能翻看錄影帶準備。其實每逢男球手朝向我攻擊，已預料到會處下風。我會盡量嘗試在他接發球的2分中爭取1分，辦到的話整個形勢便會傾向己方。」

女將李皓晴認為避過石川佳純這對種子組合未必賺到甜頭。（鄭子峰攝）

男雙方面，上站中國公開賽短暫拆夥的黃鎮廷和何鈞傑組合，今仗與法國的科利和尼邦遜，首兩局雙方各贏11：6，其後「黃何配」屢次主動搶攻得手，最終贏11：7及11：3，局數3：1擊敗法國組合，8強將鬥奧地利的加多斯及夏比桑。

李皓晴與何鈞傑將面對林昀儒和鄭怡靜（鄭子峰攝）

男雙這對組合相隔一段時間未有合作，阿廷笑言與拍檔意識和默契尤在，惟不會回想去年於此賽奪金的美好時光：「一上場，但也不會想上一場打成怎樣，以至上年贏金牌的事，因為眼前每個對手都各有獨特的打法和套路。」 黃鎮廷若能於明早的混雙及男雙8強中取勝，便將要於一天內激戰5場之多。他打趣說幸好多數比賽都是雙打，只採5局3勝制：「我自己未試過一天打5場，我覺得作為運動員即使遇上任何情況都要支持得住。」